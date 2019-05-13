Футбол

УЕФА объявил бригаду судей на финал ЛЕNews.ru 09:41

В понедельник судейский комитет Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что решающий матч между «Челси» и «Арсеналом» в рамках Лиги Европы рассудит 45-летний Джанлука Рокки. Его помощниками станут Филиппо Мели, Лоренцо Манганелли, роль четвёртого судьи доверили Даниэле Орсато.
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Арбитр из Италии рассудит «Челси» и «Арсенал» в финале ЛЕ

Матч ТВ08:54

УЕФА назвал арбитра на финал Лиги Европы

Чемпионат08:42

Итальянец Рокки рассудит «Челси» и «Арсенал» в финале Лиги Европы

Sport24.ru08:24

Рокки рассудит «Челси» и «Арсенал» в финале Лиги Европы

Спорт-Экспресс08:30

Назначен арбитр на финальный матч Лиги Европы

Газета.Ru08:29

Рокки назначен на финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом»

Советский спорт08:38

Итальянец Рокки назначен на финал ЛЕ между «Челси» и «Арсеналом»

Sports.ru08:19
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Великобритания назначила нового посла в России

Новым послом Великобритании в России станет Дебора Броннерт, которая курировала в британском МИДе экономические и глобальные вопросы.
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Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля

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Лавров прокомментировал идею Трампа по договору о ядерном разоружении

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идею президента США Дональда Трампа по новому договору о ядерном разоружении с участием КНР, заявил, что никаких переговоров по этому вопросу пока нет.
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Московские медучреждения после перехода на новые стандарты лечения онкологии могут закупать онкопрепараты самостоятельно, уже объявлено около 40 аукционов общей начальной стоимостью 2,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.
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Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.
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Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
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В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
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С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
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В Каталонии 25 человек пострадали в массовом ДТП

В аварии с участием 12 машин в Испании пострадали не менее 25 человек, пишет газета El Periodico.
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Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
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Зеленский записал «послание мира Донбассу»

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Популярный артист выпустил новый клип.
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Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую»

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Подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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Хоккей

Россия — Чехия 1:0 (1-й перерыв)

Опубликован состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею-2019 против Чехии.
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VK тестирует отключение личных сообщений в Казахстане

Социальная сеть «ВКонтакте» в качестве эксперимента отключила личные сообщения для пользователей в Казахстане.
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Итальянский футбольный судья
Итальянский профессиональный футбольный арбитр.
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Даниэле Орсато
Итальянский футбольный судья
Футбольный судья, обслуживающий матчи чемпионата Италии по футболу (Серии A), Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.
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