Футбол
УЕФА обвинил Рамоса в намеренном получении жёлтой карточкиRT на русском вчера в 15:15
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдвинул обвинения против капитана и защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса в намеренном получении жёлтой карточки в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом». Об этом сообщает официальный сайт организации.
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УЕФА выдвинул обвинения против Рамоса в намеренном получении желтой карточки
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