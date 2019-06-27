УЕФА не станет разводить команды из России и Грузии в еврокубкахМатч ТВ 10:16

Грузию в Лиге Европы будут представлять "Торпедо" (Кутаиси), "Динамо" (Тбилиси) и "Чихура", все три команды начнут турнир с первого квалификационного раунда.

с чего всё началось

Отношения между обеими странами обострились после беспорядков в центре Тбилиси. Позже Россия временно наложила запрет на авиаперелеты в Грузию.

УЕФА не станет разводить команды из России и Грузии в еврокубках

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