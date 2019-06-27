Футбол

УЕФА не станет разводить команды из России и Грузии в еврокубкахМатч ТВ 10:16

Отношения между обеими странами обострились после беспорядков в центре Тбилиси. Позже Россия временно наложила запрет на авиаперелеты в Грузию.
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УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии при жеребьевке в еврокубках

Грузию в Лиге Европы будут представлять "Торпедо" (Кутаиси), "Динамо" (Тбилиси) и "Чихура", все три команды начнут турнир с первого квалификационного раунда.
ТАСС09:45

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УЕФА не будет разводить российские и грузинские клубы в еврокубках

Sport24.ru10:21

УЕФА не будет разводить клубы из России и Грузии в отборочных корзинах

РБК10:35

Российские и грузинские клубы не будут разведены при жеребьевке еврокубков

Газета.Ru10:39

УЕФА не будет разводить российские и грузинские клубы при жеребьёвке еврокубков

Чемпионат10:48

УЕФА не станет разводить команды из России и Грузии в еврокубках

Матч ТВ10:16

УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии при жеребьевке в еврокубках

Спорт-Экспресс09:43

УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии при жеребьевке в еврокубках

ТАСС09:45
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 20:43, Вашингтон
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Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что законопроект, предусматривающий финансовую помощь в $4,6 млрд для решения проблем на границе США, принят обеими палатами Конгресса.
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Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

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Политика

Путин прибыл в Японию на саммит G20

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Технологии

Алексей Хахунов, сооснователь CTO DBrain: как решить проблему точности AI с помощью людей

Мода на нейросети и машинное обучение в последние годы захватила весь мир.
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Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

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Интернет

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Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

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Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
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Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
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Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Интернет

«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании

Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено в 17:20
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

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Авто

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Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено в 09:54
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Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету

Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
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У побережья Кипра обнаружили затонувший римский корабль с амфорами

У южного побережья Кипра в районе популярного курорта Протарас был обнаружен римский корабль, на борту которого оказалось большое число амфор, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление кипрского департамента древностей.
Обновлено в 20:18
Армия и оружие

США одобрили выделение $300 млн на военную помощь Украине

Сенат конгресса США 27 июня одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине. Средства выделены в том числе на летальное вооружение.
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Происшествия

Российских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 07:13
Музыка

В Петербурге британских музыкантов научат играть российскую музыку

Петербургский Музей Николая Римского-Корсакова готовит большой проект, в рамках которого музыканты из Великобритании будут обучаться исполнению русской музыки.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие

Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики.
Обновлено в 20:17
Происшествия

Более 360 россиян застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса

Более 360 россиян не могут вылететь из аэропорта турецкой Антальи из-за задержек рейса.
Обновлено в 20:38
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