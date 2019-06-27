Футбол
УЕФА не станет разводить команды из России и Грузии в еврокубкахМатч ТВ 10:16
Отношения между обеими странами обострились после беспорядков в центре Тбилиси. Позже Россия временно наложила запрет на авиаперелеты в Грузию.
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с чего всё началось
Грузию в Лиге Европы будут представлять "Торпедо" (Кутаиси), "Динамо" (Тбилиси) и "Чихура", все три команды начнут турнир с первого квалификационного раунда.ТАСС09:45
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 20:43, Вашингтон
Политика
Путин пошутил над журналистом Financial Times
Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом издания Financial Times, который брал у него интервью.
Обновлено в 17:37
Армия и оружие
В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS
Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено в 06:22
Общество
Выпущенные косатки движутся к Шантарским островам
Обновлено в 19:43
Транспорт
В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
Турецкая армия из сирийской провинции Идлиб обстреляла минометными снарядами деревни на севере соседней сирийской провинции Хама в ночь на пятницу, сообщает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 18:15
Политика
Конгресс США принял законопроект о гумпомощи для южной границы
Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что законопроект, предусматривающий финансовую помощь в $4,6 млрд для решения проблем на границе США, принят обеими палатами Конгресса.
Обновлено в 19:13
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Политика
Путин прибыл в Японию на саммит G20
Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати".
Обновлено в 20:00
Технологии
Алексей Хахунов, сооснователь CTO DBrain: как решить проблему точности AI с помощью людей
Мода на нейросети и машинное обучение в последние годы захватила весь мир.
Обновлено в 11:40
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Обновлено в 17:17
Происшествия
СК возбудил дело против владельца компании «Рольф»
Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 09:16
Наука
Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита
Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено в 08:59
Политика
Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 17:56
Здоровье
В России ужесточат контроль качества донорской крови
Контроль качества донорской крови будет усовершенствован в России, в частности, за счет проверки ее компонентов во всех без исключения случаях донации.
Обновлено в 15:00
Культура
Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией
Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Интернет
«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании
Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено в 17:20
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон о связи, согласно которым производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 20:41
Политика
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено в 09:54
Технологии
Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету
Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
Обновлено в 17:02
Технологии
У побережья Кипра обнаружили затонувший римский корабль с амфорами
У южного побережья Кипра в районе популярного курорта Протарас был обнаружен римский корабль, на борту которого оказалось большое число амфор, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление кипрского департамента древностей.
Обновлено в 20:18
Армия и оружие
США одобрили выделение $300 млн на военную помощь Украине
Сенат конгресса США 27 июня одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине. Средства выделены в том числе на летальное вооружение.
Обновлено в 16:59
Музыка
В Петербурге британских музыкантов научат играть российскую музыку
Петербургский Музей Николая Римского-Корсакова готовит большой проект, в рамках которого музыканты из Великобритании будут обучаться исполнению русской музыки.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»
Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Более 360 россиян застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса
Более 360 россиян не могут вылететь из аэропорта турецкой Антальи из-за задержек рейса.
Обновлено в 20:38