Футбол

Матч ТВМатч ТВУЕФА не станет наказывать «Црвену Звезду» за езду по Белграду на танке

Жеребьевка группового этапа пройдет 29 августа.
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УЕФА не станет наказывать «Црвену Звезду» за езду по Белграду на танке

Sportbox.RU10:34

На матч Лиги чемпионов прикатили танк (фото)

Советский спортвчера в 11:23

УЕФА не будет наказывать «Црвену Звезду» за советский танк, пригнанный к арене

Чемпионат07:24

УЕФА не станет наказывать «Црвену Звезду» за советский танк, пригнанный к стадиону

Спорт-Экспресс08:17

Болельщики «Црвены Звезды» поставили советский танк перед своим стадионом

Sport24.ruвчера в 11:44

УЕФА не станет наказывать «Црвену Звезду» за езду по Белграду на танке

Матч ТВ10:34

Болельщики «Црвены Звезды» доставили танк к стадиону в Белграде

РИА Новостивчера в 10:52
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:28, Вашингтон
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Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании

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Р. Мартинес: Лукаку устал от «Олд Траффорд»

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Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

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Стоит отметить, что называть новые биологические виды в честь персонажей из волшебных миров — сравнительно распространенная практика, хотя чаще всего подобных имен удостаиваются ныне существующие животные и растения.
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

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Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.
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Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
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Родители погибшей в Турции россиянки прокомментировали смерть дочери

Родители 12-летней Алисы, которая умерла после несчастного случая в бассейне одного из отелей турецкого Бодрума, поблагодарили за поддержку всех, кто оказался небезучастен к судьбе их дочери.
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Реновация подняла цены на квартиры

Реновация подняла цены на квартиры Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать.
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В испанской Валенсии прошли томатные бои

Бои проводятся в последнюю среду августа, а об их начале извещает залп из водяных пушек.
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Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом

Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
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В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей

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Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
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Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
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Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold

Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
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Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания

Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
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Основанием для судебного разбирательства стал арест акций украинских «дочек» российских банков, включая «Проминвестбанк», в 2018 году по решению украинского суда в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с олигархом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.
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