Футбол

УЕФА не стал наказывать сборную Украины за выступление МораесаРИА Новости 04:16

Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил, что контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА не стала наказывать сборную Украины за участие бразильца Жуниора Мораеса в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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