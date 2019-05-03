Футбол
УЕФА не стал наказывать сборную Украины за выступление МораесаРИА Новости 04:16
Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил, что контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА не стала наказывать сборную Украины за участие бразильца Жуниора Мораеса в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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Обновлено в 02:45
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
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Скончался восьмикратный обладатель Кубка Стэнли Леонард Келли
Ред был исключён из своей хоккейной команды в подготовительной школе, но был избран в Зал хоккейной славы вскоре после того, как сыграл свою последнюю игру в НХЛ, — отметили в заявлении.
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На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
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