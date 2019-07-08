Футбол
УЕФА не приглашал Аргентину в Лигу нацийPravda.Ru 07:19
УЕФА выступил с заявлением по поводу возможного участия сборной Аргентины в Лиге Наций. Ранее с такой информацией выступил телеканал TNT Sports.
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Политика
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Спорт
13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину
13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
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Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Политика
NewsOne пригласили в Москву для проведения телемоста
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Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии
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Обновлено в 10:30
Музыка
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«Очередной идиот». Что думают грузины о поступке ведущего «Рустави-2»
Keti Nemsadze Краткая оценка поступка Габунии в Twitter — недостаточная реакция со стороны властей.
Обновлено в 09:42
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
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Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Гаджеты
Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены
Обновлено в 08:31
Наука
Китайские ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле
В рамках своего исследования ученые наблюдали за жизнью примерно десяти тысяч жителей Гонконга на протяжении пяти лет.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Москве школьник облил ровесника горючим и поджег
В Москве в огне едва не погиб 11-летний ребенок. Школьника облил горючим веществом и поджег его сверстник.
Обновлено в 05:17
Музыка
Музыканты сняли видео в поддержку фигурантов «Нового величия»
Несколько известных российских музыкантов записали видео в поддержку фигурантов дела «Нового величия».
Обновлено в 09:46
Общество
Найдены останки, принадлежащие соратнику Наполеона
В Смоленске археологи во время раскопок на Королевском бастионе нашли останки, которые могут принадлежать ближайшему соратнику Наполеона - генералу Гюдену.
Обновлено в 09:56
Автоспорт
Квят заявил, что «собирается наслаждаться» трассой в Сильверстоуне
Российский гонщик команды "Торо Россо", выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе "Формула-1", Даниил Квят рассказал в интервью пресс-службе команды о своих ожиданиях от предстоящего Гран-при Великобритании на трассе в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Круизный лайнер едва не врезался в венецианскую набережную
В минувшие выходные во время шторма одно из круизных судов едва не врезалось в городскую набережную.
Обновлено в 09:44
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Следствие попросило продлить домашний арест Калви
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить срок домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве.
Обновлено в 04:40
Кино
Умер актер Владимир Златоустовский
Обновлено в 09:42
Спорт
Российский хоккеист дисквалифицирован за допинг на четыре года
Бывший игрок новокузнецкого "Металлурга" Александра Титова дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 10:15
Политика
Берни Экклстоун: «Хочу, чтобы Путин правил Европой»
Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.
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Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала подросшего 15-летнего сына от Меладзе
На опубликованном фото певица изображена на лодке вместе с сыном Константином во время отдыха.
Обновлено вчера в 15:26
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Что говорят в сети о первом тизере к ремейку мультфильма «Мулан»
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Политика
Украинцы высказались за компромиссное решение конфликта в Донбассе
На Украине большинство граждан придерживаются идеи поиска компромиссных решений для достижения мира в Донбассе, об этом свидетельствует общенациональный опрос, проведенный фондом «Демократические инициативы» и социологической службой Центра Разумкова.
Обновлено в 09:44
Общество
Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро
Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Обновлено в 06:36