УЕФА выступил с заявлением по поводу возможного участия сборной Аргентины в Лиге Наций. Ранее с такой информацией выступил телеканал TNT Sports.

УЕФА не приглашал Аргентину в Лигу наций

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