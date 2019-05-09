Футбол
УЕФА назвала претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионовBobsoccer 02:10
Дивок Ориги
|7′
Фабиньо
|11′
|45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
|46′
|53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
|54′
Джорджиньо Вейналдум
|56′
|60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
|66′
|75′
Артуро Видаль
Артур
|76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
|79′
|80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
|85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
|90′
|46%
|Владение мячом
|54%
|78%
|Процент точных передач
|83%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|15
|12
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
5
Вейналдум
2 ×
14
Хендерсон
3
Фабиньо
7
Милнер
15
Старридж
12
Гомес
10
Мане
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
8
Артур
5
Бускетс
14
Малком
10
Месси
9
Суарес
2
Семеду
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Европейская футбольная ассоциация предлагает выбрать лучший гол недели в Лиге чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Штрафной Месси, хитрый угловой «Ливерпуля» и еще два претендента на звание лучшего гола 1/2 финала. Видео
Спорт-Экспрессвчера в 19:00
Шикарный штрафной от Месси и супермяч Моуры среди претендентов на лучший гол 1/2 финала ЛЧ
Sport24.ruвчера в 19:27
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Гаджеты
Эксперты определили лучшие смартфоны по соотношению цены и качества
Эксперты AnTutu составили рейтинг лучших смартфонов по соотношению стоимости гаджета и его производительности.
Обновлено в 03:04
Хоккей
Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Политика
Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию
Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 00:08
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Политика
Зеленский объявит о первых кадровых назначениях после инаугурации
Первые кадровые назначения новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского станут известны уже после инаугурации.
Обновлено в 00:58
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день
Ранее News.ru сообщал, что вылет самолёта Sukhoi Superjet 100 из Москвы отложили на несколько часов из-за запаха гари на борту.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Врачей и фармацевтов обяжут доставлять купленные онлайн лекарства
Предполагалось, что закон о продаже лекарств в интернете вступит в силу с 2018 года, но во втором чтении его так и не рассматривали.
Обновлено вчера в 12:28
Транспорт
В Петербурге в День Победы Невский проспект станет пешеходным
В Петербурге 9 мая до 18.00 Невский проспект закроют для автомобилей и общественного транспорта.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек
В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.
Обновлено вчера в 21:47
Армия и оружие
Три дня до Дня Победы: в ДНР активно готовятся к параду
В настоящее время в ДНР проходит подготовка к Параду с участием легендарных орудий Великой Отечественной Войны.
Обновлено 06 мая в 06:47
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Топилин рассказал о договоренности по выплатам после катастрофы SSJ100
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что по выплатам пострадавшим и семьям погибших после катастрофы SSJ100 есть договоренность с казначейством и ЦБ, чтобы у людей была возможность получить их и 10-го мая.
Обновлено в 03:10
Политика
Захарова напомнила МИД Украины дату окончания Второй мировой войны
Ранее украинское министерство заявило, что 8 мая отмечается 74-я годовщина со дня окончания войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что МИД Украины в среду отмечает день окончания Второй мировой войны, и напомнила верную дату.
Обновлено вчера в 12:36
Космос
Россия начала разработку станции для доставки лунного грунта
НПО имени Лавочкина (входит в «Роскосмос») приступило к разработке автоматической межпланетной станции «Луна-28», которой предстоит доставить на Землю лунный грунт в замороженном виде, сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Шойгу провел репетицию парада Победы на кабриолете Aurus
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел репетицию на новейшем российском кабриолете Aurus.
Обновлено 07 мая в 04:58
Общество
Кот съел осу и обрел популярность в сети
«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.
Обновлено в 01:00
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Обновлено в 00:56
Происшествия
В подмосковной «Пятерочке» сотрудник магазина избил покупателя
По словам источника в правоохранительных органах, сотрудник магазина "Пятерочка" избил мужчину-покупателя, заподозрив его в краже.
Обновлено вчера в 13:05
Спорт
Медведева ответила болельщице, призвавшей её писать «русскими буквами»
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) задержали первого вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, сообщил контролируемый сторонниками Хуана Гуайдо парламент в твиттере.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Украина решила не признавать выданные в Донбассе паспорта России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что сегодня на заседании правительства будут обсуждаться меры, которые Киев намерен принять в связи с решением России выдать паспорта жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 04:32
Шоу-бизнес
Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»
«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети
В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Общество
В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено в 02:54
ЖКХ
Жильцы обрушившегося дома в Магнитогорске пожаловались на счета за ЖКХ
Взрыв газа в одном из подъездов дома произошел 31 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 08:19