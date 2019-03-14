Футбол

УЕФА назвала кандидатов на звание лучшего игрока недели в ЛЧГазета.Ru 03:09

Барселона — Лион
5 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
17′
Филиппе Коутиньо
31′
33′
Марсал
34′
Антони Лопеш
Матье Горжлен
45′+4′
Мусса Дембеле
Клеман Лангле
49′
58′
Люка Тузар
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
70′
73′
Мемфис Депай
Бертран Траоре
Артур
Артуро Видаль
74′
77′
Ферлан Менди
Максвелл Корне
Лионель Месси
78′
Жерар Пике
81′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
83′
Усман Дембеле
86′
"Барселона" на своем поле одержала победу над "Лионом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пробилась в следующий раунд плей-офф.
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