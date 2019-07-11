УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Всего организация заработает 3,25 млрд евро от проведения турниров в следующем сезоне.

Спорт день за днем

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Происшествия Замглавы ПФР задержали по делу о взятке Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов подтвердил задержание своего заместителя Алексея Иванова по подозрению в даче взятки, сообщает РИА Новости.

Общество В Царское Село будут пускать только по паспорту Как сообщается на сайте «Царского Села», в для детей младше 14 лет нужно вписывать данные свидетельства о рождении.

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Музыка Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".

Происшествия Торговый комплекс горит на МКАД на площади 100 кв. м Торговый комплекс "Варшавка-33" загорелся на Московской кольцевой автодороге, площадь пожара составляет 100 кв. м. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.

Политика Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.

Шоу-бизнес Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера Можель Ирина Шейк впервые сказала, как зовут их дочь с актером Брэдли Купером. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Происшествия В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома Пожар вспыхнул на крыше жилого четырехэтажного дома, расположенного на одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

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Шоу-бизнес У страдающей от рака актрисы Яковлевой отнялись ноги Яковлева на протяжении долгого времени страдает от рака, и во время поездки в Минск у нее резко отнялись ноги.

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