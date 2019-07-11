Футбол
УЕФА назвал схему распределения доходов в еврокубкахPravda.Ru 10:25
УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Всего организация заработает 3,25 млрд евро от проведения турниров в следующем сезоне.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
Шоу-бизнес
Алибасову назначили курс таблеток на полгода вперед
Создателю группы «На-На» организовали специальные отсеки, в которых указано, какие таблетки и порошки принимать до еды, какие – после.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Замглавы ПФР задержали по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов подтвердил задержание своего заместителя Алексея Иванова по подозрению в даче взятки, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:19
Общество
В Царское Село будут пускать только по паспорту
Как сообщается на сайте «Царского Села», в для детей младше 14 лет нужно вписывать данные свидетельства о рождении.
Обновлено в 16:04
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Политика
Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку
В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено в 20:58
Кино
Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке
Обновлено вчера в 17:01
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
Обновлено в 19:11
Происшествия
Торговый комплекс горит на МКАД на площади 100 кв. м
Торговый комплекс "Варшавка-33" загорелся на Московской кольцевой автодороге, площадь пожара составляет 100 кв. м. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.
Обновлено в 21:27
Политика
Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили
Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера
Можель Ирина Шейк впервые сказала, как зовут их дочь с актером Брэдли Купером. Об этом сообщает Harper's Bazaar.
Обновлено в 18:58
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома
Пожар вспыхнул на крыше жилого четырехэтажного дома, расположенного на одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 20:59
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
У страдающей от рака актрисы Яковлевой отнялись ноги
Яковлева на протяжении долгого времени страдает от рака, и во время поездки в Минск у нее резко отнялись ноги.
Обновлено в 18:54
Авто
В России подорожали сразу 4 модели Kia
Обновлено в 00:46
Политика
Суд ЕС снял санкции с Виктора Януковича
Суд Евросоюза отменил санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.
Обновлено в 11:00
Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено в 21:20
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Общество
Прокуратура проверила указавшего доход в три копейки депутата
Депутат заксобрания Амурской области Сергей Труш (ЛДПР), указавший доход за 2018 год в три копейки, скрыл более 92 тыс. рублей заработка, сообщила региональная прокуратура.
Обновлено в 05:25
Общество
Исследование определило взаимосвязь между уровнем зарплаты и спокойствием отпуска
Компания из Америки провела исследование, в результате которого определила взаимосвязь между высоким уровнем зарплаты и спокойствием отдыха, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:03
Политика
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Медики рассказали о состоянии избитой опекунами девочки из Ингушетии
Читайте такжеИзбитая опекунами девочка из Ингушетии находится в стабильно тяжелом состоянии Днем ранее, 8-го июля, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова говорила, что положительные прогнозы по состоянию семилетней девочки не оправдались.
Обновлено 09 июля в 05:40
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода, пишет The Seattle Times со ссылкой на руководителя подразделения коммерческих самолетов корпорации Кевина МакАллистера.
Обновлено в 20:10
Происшествия
Начальник полиции Омска устроил драку в московском метро
Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы.
Обновлено в 14:22
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:40
Кино
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к истории России
Французский кинорежиссер Люк Бессон объяснил интерес многих голливудских студий к истории России тем, что «эта тема — настоящий бескрайний океан».
Обновлено в 10:32