Футбол
УЕФА назвал схему распределения доходов в еврокубкахPravda.Ru 10:25
УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Всего организация заработает 3,25 млрд евро от проведения турниров в следующем сезоне.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Пентагон назвал приоритеты военной модернизации США
Приоритетами военной модернизации США являются дальнейшее развитие ядерных и гиперзвуковых вооружений, космических систем и искусственного интеллекта, заявил выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост нового председателя Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
Обновлено в 10:25
Теннис
Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона
В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
Обновлено в 09:29
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога
Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
Обновлено в 10:50
Политика
Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии
В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Главу полиции Омска задержали за драку в московском метро
Управление МВД по Омской области проведет служебную проверку по факту драки начальника полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом московского метро.
Обновлено в 10:48
Здоровье
Жительница Пскова ночевала в палатке, чтобы попасть к врачу
Жительница Пскова ночевала в палатке у входа в поликлинику, чтобы взять талон на приём к врачу.
Обновлено в 08:44
Гаджеты
В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о способах, как избежать взрыва аккумулятора смартфона.
Обновлено в 05:50
Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 08:20
Единоборства
Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 07:04
Экономика
Налоговый вычет на ребенка могут повысить
Как указано в пояснительной записке к законопроекту, вносимые изменения направлены на усиление социальной направленности системы стандартных налоговых вычетов, предоставляемых работающим родителям, имеющим несовершеннолетних детей, в целях реализации национального проекта по снижению в два раза уровня бедности в стране.
Обновлено в 08:26
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Авто
«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 08:08
Политика
Роскомнадзор потребовал от MDK удалить непристойность с флагом России
Роскомнадзор обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить из сообщества MDK комментарий, который оскорбляет государственные символы России.
Обновлено в 10:00
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Экс-депутата Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн
Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена.
Обновлено в 09:49
Футбол
Новичок «Зенита» Дуглас Сантос ожидает пополнение в семье
Обновлено в 09:24
Политика
США ввели санкции против военной контрразведки Венесуэлы
Ранее Минфин США ввёл санкции против Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра — сына венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Обновлено в 10:27
Наука
Ученые нашли способ обеспечить жителей Земли чистой водой
Команда исследователей из Саудовской Аравии "скрестила" для этого солнечную панель с дистиллятором морской воды.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено в 08:59
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Политика
Медведев снизил НДС на плодово-ягодную продукцию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%.
Обновлено в 10:53
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 03:00
Наука
Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра
Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено в 07:14
Политика
Меркель сделала заявление после третьего приступа
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что чувствует себя отлично и готова работать дальше, после того как очевидцы наблюдали у нее очередной приступ дрожи, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:21
Происшествия
10 сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что десять сотрудников Домодевской таможни были обвинены во взяточничестве.
Обновлено в 10:42
Общество
В Иркутской области 12 июля объявили днем траура по жертвам паводка
Пятницу, 12 июля, объявили днем траура на территории Иркутской области. Соответствующий указ подписал сегодня глава региона Сергей Левченко.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс
Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено в 11:03