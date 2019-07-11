Футбол

УЕФА назвал схему распределения доходов в еврокубкахPravda.Ru 10:25

УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Всего организация заработает 3,25 млрд евро от проведения турниров в следующем сезоне.
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УЕФА в сезоне-2019/20 выплатит участникам ЛЧ почти два миллиарда евро

РИА Новости10:42

УЕФА представил схему распределения доходов между участниками еврокубков сезона-2019/20

Матч ТВ10:39

УЕФА представил систему распределения доходов в предстоящем еврокубковом сезоне

ТАСС09:42

Сколько смогут заработать в еврокубках «Зенит», «Локомотив» и «Спартак»?

Спорт-Экспресс10:15

УЕФА представил схему выплат в Лиге Европы. Суммарно участникам выплатят 510 млн евро

Sports.ru11:09

На какой заработок в Лиге Европы могут рассчитывать ЦСКА, «Спартак» и «Арсенал»

Евро-футбол.ру11:01

УЕФА представил схему распределения доходов между участниками еврокубков сезона-2019/20

Sportbox.RU10:39
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко

Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Пентагон назвал приоритеты военной модернизации США

Приоритетами военной модернизации США являются дальнейшее развитие ядерных и гиперзвуковых вооружений, космических систем и искусственного интеллекта, заявил выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост нового председателя Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
Обновлено в 10:25
Теннис

Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона

В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
Обновлено в 09:29
Происшествия

Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога

Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
Обновлено в 10:50
Политика

Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском

Обновлено в 09:56
Происшествия

В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии

В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Главу полиции Омска задержали за драку в московском метро

Управление МВД по Омской области проведет служебную проверку по факту драки начальника полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом московского метро.
Обновлено в 10:48
Здоровье

Жительница Пскова ночевала в палатке, чтобы попасть к врачу

Жительница Пскова ночевала в палатке у входа в поликлинику, чтобы взять талон на приём к врачу.
Обновлено в 08:44
Гаджеты

В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о способах, как избежать взрыва аккумулятора смартфона.
Обновлено в 05:50
Общество

Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина

Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 08:20
Единоборства

Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 07:04
Экономика

Налоговый вычет на ребенка могут повысить

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, вносимые изменения направлены на усиление социальной направленности системы стандартных налоговых вычетов, предоставляемых работающим родителям, имеющим несовершеннолетних детей, в целях реализации национального проекта по снижению в два раза уровня бедности в стране.
Обновлено в 08:26
Политика

Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Авто

«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 08:08
Политика

Роскомнадзор потребовал от MDK удалить непристойность с флагом России

Роскомнадзор обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить из сообщества MDK комментарий, который оскорбляет государственные символы России.
Обновлено в 10:00
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Экс-депутата Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн

Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена.
Обновлено в 09:49
Футбол

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос ожидает пополнение в семье

Обновлено в 09:24
Политика

США ввели санкции против военной контрразведки Венесуэлы

Ранее Минфин США ввёл санкции против Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра — сына венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Обновлено в 10:27
Наука

Ученые нашли способ обеспечить жителей Земли чистой водой

Команда исследователей из Саудовской Аравии "скрестила" для этого солнечную панель с дистиллятором морской воды.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено в 08:59
Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Политика

Медведев снизил НДС на плодово-ягодную продукцию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%.
Обновлено в 10:53
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

Обновлено в 03:00
Наука

Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра

Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

В Крыму в рамках учений высадилось 2,5 тысячи десантников

Обновлено в 05:57
Политика

Меркель сделала заявление после третьего приступа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что чувствует себя отлично и готова работать дальше, после того как очевидцы наблюдали у нее очередной приступ дрожи, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:21
Происшествия

10 сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что десять сотрудников Домодевской таможни были обвинены во взяточничестве.
Обновлено в 10:42
Общество

В Иркутской области 12 июля объявили днем траура по жертвам паводка

Пятницу, 12 июля, объявили днем траура на территории Иркутской области. Соответствующий указ подписал сегодня глава региона Сергей Левченко.
Обновлено в 05:40
Происшествия

В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс

Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено в 11:03
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