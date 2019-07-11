Футбол

УЕФА назвал схему распределения доходов в еврокубкахPravda.Ru 10:25

УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Всего организация заработает 3,25 млрд евро от проведения турниров в следующем сезоне.
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УЕФА представил схему распределения доходов между участниками еврокубков сезона-2019/20

Матч ТВ10:39

УЕФА опубликовал схему распределения доходов в Лиге чемпионов на сезон-2019/20

Чемпионат11:31

УЕФА в сезоне-2019/20 выплатит участникам ЛЧ почти два миллиарда евро

РИА Новости10:42

Участники Лиги чемпионов получат более двух миллиардов евро

Советский спорт11:29

Сколько смогут заработать в еврокубках «Зенит», «Локомотив» и «Спартак»?

Спорт-Экспресс10:15

УЕФА представил схему выплат в Лиге Европы. Суммарно участникам выплатят 510 млн евро

Sports.ru11:09

УЕФА выплатит около €2,5 млрд участникам еврокубков сезона-2019/20

ТАСС09:42
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Общество

Дубай ввел бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов

Власти Дубая одобрили введение 30-дневной бесплатной лицензии на алкоголь для иностранных туристов, покупателям спиртного должно быть не меньше 21 года, сообщает газета Khaleej Times.
Обновлено в 11:25
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр

Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено в 16:17
Политика

Трамп: США не отступят от вопроса гражданства

По словам президента США Дональда Трампа, власти страны продолжат вести подсчет американских граждан, отделяя их от проживающих в стране иностранцев, не имеющих право голоса на выборах.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие

САА отбила атаки боевиков «Ан-Нусры» в Хаме

Войска Сирийской Арабской Армии отразили этой ночью несколько массированных атак боевиков запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" и их союзников на севере Хамы.
Обновлено в 07:30
Политика

В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Экономика

Богатый урожай пшеницы в России Bloomberg объяснил везением

Обновлено в 06:30
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Энергетика

Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины

Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 11:04
Энергетика

ОПЕК в июне исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 122%

Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. б / с. При этом соглашение стран ОПЕК + о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК.
Обновлено в 08:01
Интернет

Работа Twitter восстанавливается после сбоя

Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии.
Обновлено в 17:15
Происшествия

В Волгограде обнаружили тело федерального судьи

Обновлено в 13:19
Здоровье

Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб

Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:31
Общество

В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту

По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Политика

Главу МВД Крыма сняли с должности

Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес

Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»

Телеведущая и певица Ольга Бузова примет участие в новой версии шоу «Форд Боярд», премьера которого намечена на осень 2019 года.
Обновлено вчера в 06:36
Здоровье

Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование

Псковская область получит полмиллиарда рублей на новое медицинское оборудование, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе региона.
Обновлено в 08:19
Наука

Сладкие напитки и натуральные соки повышают риск развития рака

Выяснено, что стакан сладкой газировки при употреблении её ежедневно в пищу, повышает риск рака груди на 22 процента и общего развития онкологии на 18 процентов.
Обновлено в 15:39
Наука

Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают

Обновлено в 09:53
Происшествия

Водитель иномарки специально наехал на двух полицейских в Подмосковье

Инцидент произошел накануне на Академическом проезде в Протвино. Полицейские остановили иномарку для поверки документов.
Обновлено в 16:53
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Футбол

Кононов рассказал, почему Бакаев взял 10-й номер в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, почему полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев взял 10-й игровой номер.
Обновлено в 10:06
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Подозреваемый во взятке замглавы Пенсионного фонда подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, подозреваемый в получении взятки, подал в отставку, рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Гаджеты

В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото

В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова носит кольцо за 1,5 млн долларов

Эксперт, дизайнер украшений Влад Торхов рассказал, что хоть Волочкова не всегда выглядит безупречно, украшения она носит очень дорогие.
Обновлено в 12:54
Политика

Итоги переговоров Путина и Зеленского назвал источник

Переговоры российского президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского могут в ближайшем будущем помочь обмену взаимно удерживаемых лиц.
Обновлено в 18:07
Происшествия

В Орле сотрудница полиции получила два года колонии за халатность

Обновлено в 10:56
Происшествия

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48
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