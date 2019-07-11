Футбол
УЕФА назвал схему распределения доходов в еврокубкахPravda.Ru 10:25
УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Всего организация заработает 3,25 млрд евро от проведения турниров в следующем сезоне.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Общество
Дубай ввел бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов
Власти Дубая одобрили введение 30-дневной бесплатной лицензии на алкоголь для иностранных туристов, покупателям спиртного должно быть не меньше 21 года, сообщает газета Khaleej Times.
Обновлено в 11:25
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр
Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено в 16:17
Политика
Трамп: США не отступят от вопроса гражданства
По словам президента США Дональда Трампа, власти страны продолжат вести подсчет американских граждан, отделяя их от проживающих в стране иностранцев, не имеющих право голоса на выборах.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
САА отбила атаки боевиков «Ан-Нусры» в Хаме
Войска Сирийской Арабской Армии отразили этой ночью несколько массированных атак боевиков запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" и их союзников на севере Хамы.
Обновлено в 07:30
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Экономика
Богатый урожай пшеницы в России Bloomberg объяснил везением
Обновлено в 06:30
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Энергетика
Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины
Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 11:04
Энергетика
ОПЕК в июне исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 122%
Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. б / с. При этом соглашение стран ОПЕК + о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК.
Обновлено в 08:01
Интернет
Работа Twitter восстанавливается после сбоя
Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии.
Обновлено в 17:15
Происшествия
В Волгограде обнаружили тело федерального судьи
Обновлено в 13:19
Здоровье
Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб
Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:31
Общество
В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту
По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Политика
Главу МВД Крыма сняли с должности
Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»
Телеведущая и певица Ольга Бузова примет участие в новой версии шоу «Форд Боярд», премьера которого намечена на осень 2019 года.
Обновлено вчера в 06:36
Здоровье
Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование
Псковская область получит полмиллиарда рублей на новое медицинское оборудование, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе региона.
Обновлено в 08:19
Наука
Сладкие напитки и натуральные соки повышают риск развития рака
Выяснено, что стакан сладкой газировки при употреблении её ежедневно в пищу, повышает риск рака груди на 22 процента и общего развития онкологии на 18 процентов.
Обновлено в 15:39
Наука
Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают
Обновлено в 09:53
Происшествия
Водитель иномарки специально наехал на двух полицейских в Подмосковье
Инцидент произошел накануне на Академическом проезде в Протвино. Полицейские остановили иномарку для поверки документов.
Обновлено в 16:53
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Футбол
Кононов рассказал, почему Бакаев взял 10-й номер в «Спартаке»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, почему полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев взял 10-й игровой номер.
Обновлено в 10:06
Происшествия
35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Подозреваемый во взятке замглавы Пенсионного фонда подал в отставку
Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, подозреваемый в получении взятки, подал в отставку, рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Гаджеты
В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото
В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова носит кольцо за 1,5 млн долларов
Эксперт, дизайнер украшений Влад Торхов рассказал, что хоть Волочкова не всегда выглядит безупречно, украшения она носит очень дорогие.
Обновлено в 12:54
Политика
Итоги переговоров Путина и Зеленского назвал источник
Переговоры российского президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского могут в ближайшем будущем помочь обмену взаимно удерживаемых лиц.
Обновлено в 18:07
Происшествия
В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти
Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48