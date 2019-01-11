Футбол

УЕФА назвал символическую сборную 2018 года по версии болельщиков
Красная весна
11:02

Символическую сборную 2018 года по версии болельщиков огласил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 11 января на своем сайте. Больше всего в команде оказалось представителей мадридского «Реала» — действующего победителя Лиги чемпионов.
Красная весна11:02

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Sports.ru09:25
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:39, Ашберн
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