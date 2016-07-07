Футбол
УЕФА назвал претендентов на звание лучших футболистов сезона в ЛЧRT на русском 09:27
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучших игроков прошедшего сезона в Лиге чемпионов. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, на награды претендуют в общей сложности 12 футболистов, разделённых в зависимости от амплуа.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
Происшествия
В Калининграде полицейский погиб на рабочем месте
Отмечается, что речь идет о 40-летнем капитане из отдела полиции Московского района. Он был дежурным по отделу и погиб на рабочем месте.
Обновлено в 17:43
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Трансляция федеральных каналов вечером в четверг прервалась из-за того, что ее заблокировал модуль безопасности оповещения в чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте РТРС.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Обновлено в 12:10
Политика
Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Политика
Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с президентом и главой правительства Киргизии задержание Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 13:43
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Политика
Сербы предложили отдать Косово в пользование России
Председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович заявил, что передача непризнанной республики Косово в пользование России — это единственный доступный для Сербии способ ее сохранить.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим
Обновлено в 11:57
Наука
Химики впервые получили двумерное золото
Учёные создали лист золота толщиной в два атома, или 0,47 нанометра.
Обновлено вчера в 07:08
Футбол
Неймар опубликовал фотографию с Зиданом
Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 14:59
Авто
Компания Honda сделает болиды серии IndyCar гибридами
Болиды Формулы-1 давно стали гибридами, в чемпионате по гонкам на выносливость WEC бензоэлектрические установки освоили топовый класс LMP1, а в 2020-м там же появится новый класс гиперкаров, допускающий гибридный привод.
Обновлено в 08:56
Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Футбол
«Эвертон» объявил о переходе Ивоби из «Арсенала»
Английский "Эвертон" на своем официальном сайте объявил о переходе нигерийского футболиста Алекса Ивоби из лондонского "Арсенала".
Обновлено в 16:39
Кино
Когтистая мечта: Братья Руссо хотят снять фильм о Росомахе
Энтони и Джо Руссо спросили, какой фильм о каком супергерое Marvel (из тех, что еще не были созданы во франшизе) они бы хотели снять.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.
Обновлено в 05:33
Футбол
Кононов: кредит доверия от Федуна существует
Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
Обновлено в 15:35
Кино
Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»
Обновлено в 15:28
Экономика
Россия резко нарастила экспорт легковых автомобилей
За первые шесть месяцев 2019 года объёмы поставок за границу российских легковых автомобилей выросли на 25,9%, грузовых автомобилей — на 2,8%. Соответствующие цифры приведены в специальном докладе на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Обновлено в 10:49
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Технологии
СМИ: Научный центр при Управделами президента продает сервисы с информацией о любом жителе России
По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Неизвестные напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Неизвестные напали на депутата Госдумы Бориса Чернышова (фракция ЛДПР) во время встречи с избирателями в Москве в четверг.
Обновлено в 16:39
Футбол
Ромелу Лукаку стал игроком «Интера»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку переедет в чемпионат Италии.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Российские разведчики поставили новый рекорд по выходу на связь
Российские разведчики выполнили все задания второго этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр - 2019 в индийском городе Джейсалмер, установив рекорд по подготовке радиостанции и выходу в связь.
Обновлено в 12:29
Политика
Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем
«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Яшина снова арестовали на 10 суток
Обновлено в 11:37
Космос
Названа дата коммерческого пуска ракеты «Протон-М»
Стало известно, когда состоится коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес
Милла Йовович заявила о третьей беременности
Голливудская актриса Милла Йовович заявила о третьей беременности.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00