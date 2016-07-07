Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучших футболистов сезона в ЛЧRT на русском 09:27

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучших игроков прошедшего сезона в Лиге чемпионов. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, на награды претендуют в общей сложности 12 футболистов, разделённых в зависимости от амплуа.
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Мане поборется с Месси и Роналду за звание лучшего нападающего Лиги чемпионов — 2018/19

Sport24.ru08:54

Месси, Роналду и Мане претендуют на звание лучшего нападающего Лиги чемпионов - 2018/19

ТАСС09:25

Названы номинанты на призы лучшим игрокам ЛЧ по позициям. Роналду – единственный вылетевший в 1/4 финала

Sports.ru08:50

УЕФА объявил список претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов

Матч ТВ09:21

Алиссон, де Лигт, Хендерсон: кто еще претендует на звание лучшего игрока сезона в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс09:09

УЕФА объявил шорт-лист номинантов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов

РИА Новости08:59

УЕФА назвал номинантов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов в сезоне-2018/19

Чемпионат09:25
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
Происшествия

В Калининграде полицейский погиб на рабочем месте

Отмечается, что речь идет о 40-летнем капитане из отдела полиции Московского района. Он был дежурным по отделу и погиб на рабочем месте.
Обновлено в 17:43
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Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Трансляция федеральных каналов вечером в четверг прервалась из-за того, что ее заблокировал модуль безопасности оповещения в чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте РТРС.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие

Американский эсминец направился в Черное море

Обновлено в 12:10
Политика

Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет

Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Политика

Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с президентом и главой правительства Киргизии задержание Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 13:43
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Политика

Сербы предложили отдать Косово в пользование России

Председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович заявил, что передача непризнанной республики Косово в пользование России — это единственный доступный для Сербии способ ее сохранить.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим

Обновлено в 11:57
Наука

Химики впервые получили двумерное золото

Учёные создали лист золота толщиной в два атома, или 0,47 нанометра.
Обновлено вчера в 07:08
Футбол

Неймар опубликовал фотографию с Зиданом

Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 14:59
Авто

Компания Honda сделает болиды серии IndyCar гибридами

Болиды Формулы-1 давно стали гибридами, в чемпионате по гонкам на выносливость WEC бензоэлектрические установки освоили топовый класс LMP1, а в 2020-м там же появится новый класс гиперкаров, допускающий гибридный привод.
Обновлено в 08:56
Общество

Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Политика

Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Футбол

«Эвертон» объявил о переходе Ивоби из «Арсенала»

Английский "Эвертон" на своем официальном сайте объявил о переходе нигерийского футболиста Алекса Ивоби из лондонского "Арсенала".
Обновлено в 16:39
Кино

Когтистая мечта: Братья Руссо хотят снять фильм о Росомахе

Энтони и Джо Руссо спросили, какой фильм о каком супергерое Marvel (из тех, что еще не были созданы во франшизе) они бы хотели снять.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.
Обновлено в 05:33
Футбол

Кононов: кредит доверия от Федуна существует

Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
Обновлено в 15:35
Кино

Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»

Обновлено в 15:28
Экономика

Россия резко нарастила экспорт легковых автомобилей

За первые шесть месяцев 2019 года объёмы поставок за границу российских легковых автомобилей выросли на 25,9%, грузовых автомобилей — на 2,8%. Соответствующие цифры приведены в специальном докладе на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Обновлено в 10:49
Политика

Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии

Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Технологии

СМИ: Научный центр при Управделами президента продает сервисы с информацией о любом жителе России

По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Неизвестные напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями

Неизвестные напали на депутата Госдумы Бориса Чернышова (фракция ЛДПР) во время встречи с избирателями в Москве в четверг.
Обновлено в 16:39
Футбол

Ромелу Лукаку стал игроком «Интера»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку переедет в чемпионат Италии.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Российские разведчики поставили новый рекорд по выходу на связь

Российские разведчики выполнили все задания второго этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр - 2019 в индийском городе Джейсалмер, установив рекорд по подготовке радиостанции и выходу в связь.
Обновлено в 12:29
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Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем

«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Участок Белого моря закрыли до взрыва на военном полигоне

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Происшествия

Яшина снова арестовали на 10 суток

Обновлено в 11:37
Космос

Названа дата коммерческого пуска ракеты «Протон-М»

Стало известно, когда состоится коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес

Милла Йовович заявила о третьей беременности

Голливудская актриса Милла Йовович заявила о третьей беременности.
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Происшествия

В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»

Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
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