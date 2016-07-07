Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучших игроков прошедшего сезона в Лиге чемпионов. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, на награды претендуют в общей сложности 12 футболистов, разделённых в зависимости от амплуа.

УЕФА назвал претендентов на звание лучших футболистов сезона в ЛЧ

Происшествия В Калининграде полицейский погиб на рабочем месте Отмечается, что речь идет о 40-летнем капитане из отдела полиции Московского района. Он был дежурным по отделу и погиб на рабочем месте.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Трансляция федеральных каналов вечером в четверг прервалась из-за того, что ее заблокировал модуль безопасности оповещения в чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте РТРС.

Политика Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Политика Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с президентом и главой правительства Киргизии задержание Алмазбека Атамбаева.

Политика Сербы предложили отдать Косово в пользование России Председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович заявил, что передача непризнанной республики Косово в пользование России — это единственный доступный для Сербии способ ее сохранить.

Наука Химики впервые получили двумерное золото Учёные создали лист золота толщиной в два атома, или 0,47 нанометра.

Футбол Неймар опубликовал фотографию с Зиданом Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.

Авто Компания Honda сделает болиды серии IndyCar гибридами Болиды Формулы-1 давно стали гибридами, в чемпионате по гонкам на выносливость WEC бензоэлектрические установки освоили топовый класс LMP1, а в 2020-м там же появится новый класс гиперкаров, допускающий гибридный привод.

Общество Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.

Политика Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».

Футбол «Эвертон» объявил о переходе Ивоби из «Арсенала» Английский "Эвертон" на своем официальном сайте объявил о переходе нигерийского футболиста Алекса Ивоби из лондонского "Арсенала".

Кино Когтистая мечта: Братья Руссо хотят снять фильм о Росомахе Энтони и Джо Руссо спросили, какой фильм о каком супергерое Marvel (из тех, что еще не были созданы во франшизе) они бы хотели снять.

Происшествия Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.

Футбол Кононов: кредит доверия от Федуна существует Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.

Экономика Россия резко нарастила экспорт легковых автомобилей За первые шесть месяцев 2019 года объёмы поставок за границу российских легковых автомобилей выросли на 25,9%, грузовых автомобилей — на 2,8%. Соответствующие цифры приведены в специальном докладе на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Политика Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.

Технологии СМИ: Научный центр при Управделами президента продает сервисы с информацией о любом жителе России По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.

Происшествия Неизвестные напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями Неизвестные напали на депутата Госдумы Бориса Чернышова (фракция ЛДПР) во время встречи с избирателями в Москве в четверг.

Футбол Ромелу Лукаку стал игроком «Интера» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку переедет в чемпионат Италии.

Армия и оружие Российские разведчики поставили новый рекорд по выходу на связь Российские разведчики выполнили все задания второго этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр - 2019 в индийском городе Джейсалмер, установив рекорд по подготовке радиостанции и выходу в связь.

Политика Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем «Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.

Космос Названа дата коммерческого пуска ракеты «Протон-М» Стало известно, когда состоится коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.

Шоу-бизнес Милла Йовович заявила о третьей беременности Голливудская актриса Милла Йовович заявила о третьей беременности.