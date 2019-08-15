Футбол
УЕФА назвал претендентов на звание футболиста годаРИА Новости 08:54
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста прошлого сезона по версии УЕФА, сообщается на сайте УЕФА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Общество
В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны
В Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:49
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Обновлено в 06:06
Футбол
Семак ответил на вопрос о трансферной кампании «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал условия, при которых петербургский клуб сделает новые приобретения в это трансферное окно.
Обновлено в 05:59
Футбол
Михайличенко возглавит киевское «Динамо»
Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Жена посадившего самолет А-321 пилота рассказала об их знакомстве
Пилот Дамир Юсупов, который совершил настоящий подвиг и сумел посадить самолет в поле в Раменском районе Подмосковья, после ЧП позвонил жене.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Украины Захарченко
Захарченко возглавлял МВД Украины с ноября 2011 по февраль 2014 года, когда Верховная рада отстранила его от этой должности.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Общество
Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин
Глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается труд женщин.
Обновлено в 09:08
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
В Росгвардии назвали вопиющим появление в интернете стихотворения девушки-подростка, посвященного жестокости сотрудников правоохранительных органов на несогласованных акциях, и пригласили ее посетить отряд ОМОН.
Обновлено в 08:09
Экономика
Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.
Обновлено в 07:52
Авто
В Госдуме хотят ограничить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 04:55
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами
На кадрах молодые люди страстно целуются.
Обновлено в 06:11
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян прооперирован
Обновлено в 07:43
Космос
Военные США сообщили о взрыве в космосе
Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите Земли третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4. Ракета в августе 1992 года вывела в космос три спутника.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Стали известны результаты вскрытия тела миллиардера-педофила
Стали известны результаты вскрытия тела миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле.
Обновлено в 06:14
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Энергетика
В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через страну
«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:30
Музыка
Вокалист Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:50
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Футбол
«Порту» может подать в суд на «Матч ТВ»
Встреча между "Порту" и "Краснодаром", проходящая в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и закончившаяся победой "быков" со счетом 3:2, должна была показываться на "Матч ТВ", но телеканал отменил трансляцию, объяснив это тем, что президент "драконов" за несколько часов до начала противостояния изменил условия договора.
Обновлено в 09:15
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15