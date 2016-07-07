Футбол
УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионовНева Спорт 09:36
Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19. Среди вратарей номинированы бразилец Алиссон из «Ливерпуля», француз Уго Льорис из «Тоттенхэма» и немец Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:57, Вашингтон
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