Футбол
УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионовНева Спорт вчера в 09:36
Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19. Среди вратарей номинированы бразилец Алиссон из «Ливерпуля», француз Уго Льорис из «Тоттенхэма» и немец Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».
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Алиссон, де Лигт, Хендерсон: кто еще претендует на звание лучшего игрока сезона в Лиге чемпионов
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УЕФА назвал номинантов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов в сезоне-2018/19
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:31, Вашингтон
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