Футбол

УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионовНева Спорт 09:36

Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19. Среди вратарей номинированы бразилец Алиссон из «Ливерпуля», француз Уго Льорис из «Тоттенхэма» и немец Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

УЕФА объявил список претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов

Матч ТВ09:21

Месси, Роналду и Мане претендуют на звание лучшего нападающего Лиги чемпионов - 2018/19

ТАСС09:25

УЕФА назвал номинантов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов в сезоне-2018/19

Чемпионат09:25

Мане поборется с Месси и Роналду за звание лучшего нападающего Лиги чемпионов — 2018/19

Sport24.ru08:54

Алиссон, де Лигт, Хендерсон: кто еще претендует на звание лучшего игрока сезона в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс09:09

УЕФА объявил шорт-лист номинантов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов

РИА Новости08:59

Названы номинанты на призы лучшим игрокам ЛЧ по позициям. Роналду – единственный вылетевший в 1/4 финала

Sports.ru08:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Политика

Российскую журналистку заблокировали охранники Зеленского

Обновлено в 10:43
Технологии

В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G

Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено в 09:17
Футбол

«Тоттенхэм» подписал 19-летнего хавбека «Фулхэма» Сессеньона

Полузащитник «Фулхэма» Райан Сессеньон перешел в «Тоттенхэм». 19-летний хавбек заключил с новым клубом контракт до 2025 года.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Киллер признался в причастности к убийству Михаила Круга

Член банды «Тверских волков» Александр Агеев признался, что участвовал в убийстве певца Михаила Круга, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия

Начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади Бишкека

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников экс-президента республики Алмазбека Атамбаева с центральной площади столицы.
Обновлено в 13:25
Общество

В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд

Обновлено в 09:35
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей

Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Хоккей

Олимпийская сборная России проиграла рижскому «Динамо»

Олимпийская сборная России со счетом 2:3 уступила рижскому «Динамо» в своем заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Обновлено в 10:26
Авто

Коленные подушки безопасности оказались неэффективными

Выяснилось, что при лобовом ударе с перекрытием 25 и 40 процентов коленные подушки безопасности снижают общий риск получения травм с 7,9 до 7,4 процента.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение

Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Общество

Собянин предупредил о «чрезвычайно серьёзной» непогоде в Москве

Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе

Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.
Обновлено вчера в 09:59
Наука

Ученые выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары

Ученые из Сибирского государственного медицинского университета узнали, действительно ли комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови.
Обновлено в 09:03
Политика

Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Политика

МИД РФ признал агитацией информацию Госдепа США о митинге в Москве

Явную агитацию представляет собой опубликованная 2 августа на странице Управления по консульским вопросам Госдепа США в Twitter подробная информация о несанкционированной акции в Москве.
Обновлено в 12:09
Футбол

Глушаков вывел 200 млн рублей с семейных счетов

Обновлено в 10:20
Политика

США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»

Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Футбол

Тун — Спартак 0:2 (Перерыв)

«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Политика

От Генпрокуратуры потребовали возбудить уголовное дело против Сталина

Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России Игорь Степанов потребовал возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Общество

Стала известна зарплата космонавтов в России

За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.
Обновлено в 08:52
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа

Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Для ВДВ разрабатывают новую боевую машину на шасси СПП «Спрут»

Проект новой бронированной машины на шасси самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД" разрабатывается в интересах Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 04:58
Интернет

Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие текстовые сообщения

Во втором случае хакеры меняют текст ответа на другое сообщение.
Обновлено в 12:40
Авто

Назвали самые незащищенные от угона автомобили

Кроссовер DS 3 Crossback – самый уязвимый для угона автомобиль по версии экспертов британского издания What Car.
Обновлено в 04:25
Политика

Хизри Шихсаидов прокомментировал заявление Рамзана Кадырова

Обновлено в 08:17
Политика

Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.
Обновлено в 12:55
Культура

Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского

Обновлено в 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное