Футбол
УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионовНева Спорт 09:36
Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19. Среди вратарей номинированы бразилец Алиссон из «Ливерпуля», француз Уго Льорис из «Тоттенхэма» и немец Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
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К Зеленскому не пустили российскую журналистку
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Ольга Бузова показала поклонникам своего «лайкера»
Фанаты Ольги оценили ее "лайкера". Кому-то понравилась прическа молодого человека, а кому-то цвет его волос.
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Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее
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Обновлено в 09:50
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Нагиев и Назаров сыграют в новом сериале
В продолжении истории развернётся битва не только за отель, но и за кухню, которую попытаются завоевать два «вражеских лагеря», — рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала СТС.
Обновлено в 03:50
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
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«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание
Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
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Армия и оружие
Эксперт назвал возможные причины взрыва на полигоне под Архангельском
Бывший начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения Сергей Хатылев назвал возможную причину взрыва ракеты на военном полигоне в Архангельской области.
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Политика
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.
Обновлено в 09:45
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Кино
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Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Наука
Новый вид пауков-волков открыли на Алтае
Пауки-волки ведут одиночный образ жизни Представители нового вида обитают на одном из горных хребтов Алтая, причем одной из их особенностей стало то, что этот хребет они делят с другими, ранее известными представителями семейства, в то время как обычно ту или иную территорию полностью занимают представители одного вида.
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Политика
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Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Кино
Создатели «Игры престолов» покинули HBO ради Netflix
Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Вайс приняли решение покинуть телеканал HBO ради сотрудничества с онлайн-сервисом Netflix.
Обновлено в 10:35
Футбол
Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 04:57
Политика
В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма
Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
Обновлено вчера в 21:07
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В Калуге 6 августа на пересечении улиц Марата и Кирова неизвестные перекрыли движение автомобилей, чтобы исполнить танец, похожий на лезгинку.
Обновлено в 05:25
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В Apple Music для Android появится режим караоке и темная тема
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