Футбол

УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионовМатч ТВ 11:12

Официальный сайт УЕФА назвал лучший гол завершившегося сезона в Лиге чемпионов По результатам голосования болельщиков самый красивый мяч был забит в противостоянии «Барселоны» и «Ливерпуля» капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Болельщики признали гол Месси в ворота «Ливерпуля» лучшим в Лиге чемпионов (видео)

Советский спорт10:57

Гол Месси в ворота «Ливерпуля» признан лучшим в Лиге чемпионов-2018/19

РИА Новости11:33

УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионов

Матч ТВ11:12

Гол Месси в ворота «Ливерпуля» признан лучшим в Лиге чемпионов-2018/19 по версии болельщиков

Спорт-Экспресс10:58

Месси — автор лучшего гола Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 по версии фанатов

Чемпионат11:40

Гол Месси в ворота «Ливерпуля» признан болельщиками лучшим в ЛЧ-2018/19

Sport24.ru10:46

Месси - автор лучшего гола Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 по версии фанатов. ВИДЕО

Sport.ru12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ раскрыл свежие подробности о новой LADA 4x4

Обновлено в 10:07
Происшествия

Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»

Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

В результате взрывов на заводе в Дзержинске (Нижегородская область) пострадали 116 человек, были повреждены почти 800 зданий.
Обновлено в 10:26
Политика

Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией

Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:46
Политика

Эрдоган заявил, что Турция не откажется от покупки С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны не намерено отказываться от соглашения с Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 03:19
Транспорт

Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить

Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:49
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Религия

Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Праздник Ураза-байрам обращает верующих к высоким духовным и нравственным ценностям ислама, к традициям и обычаям предков, побуждает к добру и милосердию, говорится в поздравлении Президента России Владимира Путина, адресованном российским мусульманам.
Обновлено в 02:40
Авто

Ford завершил производство автомобилей в Набережных Челнах

Компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport.
Обновлено в 05:51
Политика

СМИ: Алексей Миллер уходит из «Газпрома» на пост губернатора

Сам Миллер может занять пост губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

В Самаре внедорожник насмерть сбил женщину с ребенком на тротуаре

Обновлено в 04:47
Космос

Ученые: Экзопланеты крадут газ у родительской звезды

Обновлено в 01:19
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено в 06:38
Общество

В Выхино ввели карантин по бешенству

Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Иск подала 20-летняя актриса и танцовщица, имя которой не называется.
Обновлено в 12:22
Авто

АвтоВАЗ отозвал в России более 900 автомобилей Lada Xray

Обновлено в 11:07
Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Общество

Роскачество нашло в чае плесень и кишечную палочку

Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 07:07
Культура

Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian

Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
Политика

ПАСЕ обнародовала проект резолюции о возвращении России в организацию

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.
Обновлено в 02:57
Авто

Компания Kia представит в июне новый кроссовер Seltos

Никакой другой информации от Kia пока нет, хотя предыдущие тизеры немного проливают свет на эту новую модель.
Обновлено вчера в 23:20
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом Океане

Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на сайте ЦНИИмаш.
Обновлено в 09:41
Здоровье

В Подмосковье снизилась заболеваемость ВИЧ среди молодежи

Показатель заболеваемости ВИЧ среди 15-25 летних снизился в Московской области более, чем в 10 раз по сравнению с 2000 годом, сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини

Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Памела Андерсон вывела в свет 22-летнего красавца-сына Брэндона Томаса Ли, которого она родила от музыканта Томми Ли.
Обновлено в 11:52
Политика

Мэр Харькова призвал украинцев вернуться к «здравому смыслу»

Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал снос памятника полководцу Георгию Жукову в городе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:19
Кино

Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 18:27
Авто

Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу

Стоимость обновленного GO начинается с отметки в 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей по текущему курсу.
Обновлено в 03:46
Космос

Рогозин назвал сроки запуска первого радиолокационного спутника

Обновлено в 05:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное