Футбол
УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионовМатч ТВ 11:12
Официальный сайт УЕФА назвал лучший гол завершившегося сезона в Лиге чемпионов По результатам голосования болельщиков самый красивый мяч был забит в противостоянии «Барселоны» и «Ливерпуля» капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Авто
АвтоВАЗ раскрыл свежие подробности о новой LADA 4x4
Обновлено в 10:07
Происшествия
Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»
Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
В результате взрывов на заводе в Дзержинске (Нижегородская область) пострадали 116 человек, были повреждены почти 800 зданий.
Обновлено в 10:26
Политика
Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией
Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:46
Политика
Эрдоган заявил, что Турция не откажется от покупки С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны не намерено отказываться от соглашения с Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 03:19
Транспорт
Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить
Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:49
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Религия
Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
Праздник Ураза-байрам обращает верующих к высоким духовным и нравственным ценностям ислама, к традициям и обычаям предков, побуждает к добру и милосердию, говорится в поздравлении Президента России Владимира Путина, адресованном российским мусульманам.
Обновлено в 02:40
Авто
Ford завершил производство автомобилей в Набережных Челнах
Компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport.
Обновлено в 05:51
Политика
СМИ: Алексей Миллер уходит из «Газпрома» на пост губернатора
Сам Миллер может занять пост губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 08:22
Космос
Ученые: Экзопланеты крадут газ у родительской звезды
Обновлено в 01:19
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Общество
В Выхино ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто
Иск подала 20-летняя актриса и танцовщица, имя которой не называется.
Обновлено в 12:22
Авто
АвтоВАЗ отозвал в России более 900 автомобилей Lada Xray
Обновлено в 11:07
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Общество
Роскачество нашло в чае плесень и кишечную палочку
Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 07:07
Культура
Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian
Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
Политика
ПАСЕ обнародовала проект резолюции о возвращении России в организацию
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.
Обновлено в 02:57
Авто
Компания Kia представит в июне новый кроссовер Seltos
Никакой другой информации от Kia пока нет, хотя предыдущие тизеры немного проливают свет на эту новую модель.
Обновлено вчера в 23:20
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом Океане
Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на сайте ЦНИИмаш.
Обновлено в 09:41
Здоровье
В Подмосковье снизилась заболеваемость ВИЧ среди молодежи
Показатель заболеваемости ВИЧ среди 15-25 летних снизился в Московской области более, чем в 10 раз по сравнению с 2000 годом, сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини
Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Памела Андерсон вывела в свет 22-летнего красавца-сына Брэндона Томаса Ли, которого она родила от музыканта Томми Ли.
Обновлено в 11:52
Политика
Мэр Харькова призвал украинцев вернуться к «здравому смыслу»
Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал снос памятника полководцу Георгию Жукову в городе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:19
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Авто
Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу
Стоимость обновленного GO начинается с отметки в 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей по текущему курсу.
Обновлено в 03:46