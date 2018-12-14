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Футбол Футбол УЕФА оштрафовал ЦСКА на 13 тысяч из-за поведения фанатов Дисциплинарный комитет УЕФА завершил разбирательство по матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Викторией» (1:2). Фанаты россиян бросали посторонние предметы, был зафиксирован эпизод выхода болельщика на поле.

Футбол Футбол Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.

Футбол Футбол Клопп назвал Моуринью самым успешным тренером в мире Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 17-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» похвалил «красных дьяволов» и главного тренера соперника — Жозе Моуринью.

Футбол Футбол Роналду пропустит один из ближайших трех матчей «Ювентуса» в серии А Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри сообщил, что форвард команды Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей.

Футбол Футбол ЦСКА после победы над «Реалом» ушел в отпуск Напомним, в последнем матче команда Виктора Гончаренко на выезде обыграла мадридский «Реал» (3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, однако не смогла пробиться в еврокубковую весну.

Футбол Футбол Черышев не хочет играть в Российской Премьер-лиге Клубу не удалось выйти в 1/8 Лиги чемпионов — весной команда Черышева будет играть в плей-офф Лиги Европы.

Футбол Футбол Де Брюйне и Агуэро могут сыграть с «Эвертоном» Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в преддверии матча с «Эвертоном» рассказал о состоянии полузащитника Кевина Де Брюйне и форварда Серхио Агуэро.

Футбол Футбол Ройс признан лучшим игроком бундеслиги в ноябре Напомним, что в ноябре 29-летний форвард записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу в трех встречах чемпионата Германии.

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Футбол Футбол Гол Дембеле признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле признан автором лучшего гола игровой недели Лиги чемпионов.

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