Футбол

УЕФА назвал лучшего игрока шестого тура Лиги чемпионов
Интерфакс-Спорт
07:20

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал нападающего английского клуба "Манчестер Сити" Лероя Сане лучшим игроком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на сайте организации.
Интерфакс-Спорт07:20

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