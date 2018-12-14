Футбол
УЕФА назвал лучшего игрока шестого тура Лиги чемпионов
УЕФА назвал лучшего игрока шестого тура Лиги чемпионовИнтерфакс-Спорт07:20
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал нападающего английского клуба "Манчестер Сити" Лероя Сане лучшим игроком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на сайте организации.
Интерфакс-Спорт07:20
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