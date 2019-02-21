Футбол

УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионовSoccer.ru 09:10

Лион — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 19 февраля
Стадион «Люмьер»
Уссем Ауар
3′
Лео Дюбуа
33′
67′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Бертран Траоре
Люка Тузар
69′
Мартен Терье
Максвелл Корне
76′
80′
Серхи Роберто
81′
Серхи Роберто
Артуро Видаль
Танги Ндомбеле
Папе Диоп
84′
88′
Нелсон Семеду
УЕФА опубликовал символическую сборную недели в Лиге чемпионов, составленную на основе заработанных баллов в Fantasy Football. В команде оказалось четыре игрока "Манчестер Сити", добывшего волевую победу над "Шальке".
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УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов

Soccer.ru09:10

Четыре игрока «Манчестер Сити» — в команде недели Лиги чемпионов

Sport24.ru08:44

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