Футбол

УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего игрока недели в ЛЧГазета.Ru вчера в 21:38

Барселона — Лион
5 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
17′
Филиппе Коутиньо
31′
33′
Марсал
34′
Антони Лопеш
Матье Горжлен
45′+4′
Мусса Дембеле
Клеман Лангле
49′
58′
Люка Тузар
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
70′
73′
Мемфис Депай
Бертран Траоре
Артур
Артуро Видаль
74′
77′
Ферлан Менди
Максвелл Корне
Лионель Месси
78′
Жерар Пике
81′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
83′
Усман Дембеле
86′
Прошла неделя ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил четырех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели.
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