Футбол

УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионовЧемпионат вчера в 20:57

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 7 мая
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Названы четыре претендента на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам полуфинальных матчей. Голосование открыто на официальном сайте УЕФА.
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Названы претенденты на лучший гол в полуфинале Лиги чемпионов

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