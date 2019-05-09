УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионовЧемпионат вчера в 20:57

Названы четыре претендента на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам полуфинальных матчей. Голосование открыто на официальном сайте УЕФА.

УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

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