Напомним, ранее были названы фамилии футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели. В этот список попали: форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане и нападающий «Янг Бойз» Гийом Оаро.

УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

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