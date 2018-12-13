Футбол

УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов
Чемпионат
вчера в 20:24

Янг Бойз — Ювентус
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Сюисс Ванкдорф»
23′
Хуан Гильермо Куадрадо
Алекс Сандро
Гийом Оаро
30′
Мохамед Али Камара
62′
64′
Федерико Бернардески
65′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Гийом Оаро
68′
72′
Маттиа Де Шильо
Пауло Дибала
Улиссес Гарсия
72′
80′
Пауло Дибала
Кристиан Фасснахт
Леонардо Бертоне
80′
Марко Вельфли
83′
Муми Нгамале
Торстен Шик
84′
Джибриль Соу
Грегори Вютрих
90′+1′
Напомним, ранее были названы фамилии футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели. В этот список попали: форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане и нападающий «Янг Бойз» Гийом Оаро.
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