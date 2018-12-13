Футбол
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Сюисс Ванкдорф»
|23′
Хуан Гильермо Куадрадо
Алекс Сандро
Гийом Оаро
|30′
Мохамед Али Камара
|62′
|64′
Федерико Бернардески
|65′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Гийом Оаро
|68′
|72′
Маттиа Де Шильо
Пауло Дибала
Улиссес Гарсия
|72′
|80′
Пауло Дибала
Кристиан Фасснахт
Леонардо Бертоне
|80′
Марко Вельфли
|83′
Муми Нгамале
Торстен Шик
|84′
Джибриль Соу
Грегори Вютрих
|90′+1′
|45%
|Владение мячом
|55%
|79%
|Процент точных передач
|88%
|4
|Удары в сторону ворот
|9
|3
|Удары в створ ворот
|8
|6
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|11
|10
|Отборы
|7
|17
|Фолы
|9
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Янг Бойз
Расстановка 4‑3‑3
1
Вельфли
43
Мбабу
4
Камара
23
Бенито
21
Гарсия
22
Вютрих
30
Лаупер
20
Эбишер
19
Шик
99
Оаро
2 ×
6
Бертоне
1
Шченсны
12
Сандро
24
Ругани
19
Бонуччи
10
Дибала
11
Коста
30
Бентанкур
23
Джан
33
Бернардески
17
Манджукич
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑4‑2
Напомним, ранее были названы фамилии футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели. В этот список попали: форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане и нападающий «Янг Бойз» Гийом Оаро.
Чемпионатвчера в 20:24
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Представителей ЦСКА нет в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 22:27
Дембеле, Сане, Дибала и Фекир претендуют на приз автору лучшего гола недели в ЛЧ
Sports.ruвчера в 22:58
Неймар вошел в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Sport24.ruвчера в 20:19
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