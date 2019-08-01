УЕФА на своем официальном сайте огласил имена арбитров на первый матч матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы между португальской «Брагой» и московским «Спартаком». Встречу будет судить бригада испанских арбитров из Испании.

УЕФА назвал арбитров на матч «Спартака» с «Брагой»

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