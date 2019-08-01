Футбол
УЕФА назвал арбитров на матч «Спартака» с «Брагой»Нева Спорт 07:03
УЕФА на своем официальном сайте огласил имена арбитров на первый матч матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы между португальской «Брагой» и московским «Спартаком». Встречу будет судить бригада испанских арбитров из Испании.
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Василий Уткин: «Очень важно, в каком состоянии „Брага“ подойдет к матчам со „Спартаком“»
ProstoProSportвчера в 16:42
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:32, Ашберн
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