Футбол

УЕФА назначил арбитров на матч Лиги чемпионов ЦСКА — «Виктория»
Sport24.ru
06:48

Матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Викторией Пльзень» обслужит голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА. Ассистентами Маккели будут Марио Дикс, Хессель Стеегстра, Кевин Блом и Камфюис Йохем.
Sport24.ru06:48

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Маккели рассудит ЦСКА и «Викторию» в матче Лиги чемпионов

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УЕФА назначил арбитров на матч Лиги чемпионов ЦСКА — «Виктория»

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Матч ЦСКА - «Виктория» обслужат голландские судьи

Спорт-Экспресс06:34

Матч ЦСКА — «Виктория Пльзень» в ЛЧ обслужит голландская бригада арбитров

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На матч ЦСКА – «Виктория» назначены голландские судьи

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