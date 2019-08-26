Футбол

RT на русскомRT на русскомУЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага»

Итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой рассудит ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и португальской «Брагой». Как сообщает пресс-служба московского клуба, помощниками 38-летнего Массы назначены Фабиано Прети и Стефано Алассио.
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Итальянская бригада арбитров рассудит «Спартак» и «Брагу»

Sport24.ru06:54

Итальянец Давиде Масса будет судить матч «Спартак» — «Брага»

Спорт-Экспресс06:39

Итальянские судьи отработают на ответном матче между «Спартаком» и «Брагой»

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Объявлен арбитр на ответную игру «Спартака» против «Браги»

Sport.ru08:00

Итальянец Масса рассудит ответный матч квалификации ЛЕ между ФК «Спартак» и «Брагой»

ТАСС06:33

Ответный матч отбора ЛЕ «Спартак» - «Брага» обслужит арбитр из Италии

РИА Новости06:30
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