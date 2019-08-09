Футбол
УЕФА назначил арбитров на матч ЛЕ «Спартак» — «Тун»RT на русском 06:55
Ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги Европы обслужит шведская бригада арбитров во главе с Бояном Панджичем. Официальный сайт красно-белых назвал бригаду судей, которая будет работать на матче Лиги Европы «Спартак» — «Тун».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
Общество
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 03:57
Политика
В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей
Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.
Обновлено в 07:17
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Совет Федерации собирается ужесточить закон о митингах
После московских народных волнений в Совете Федерации предлагают ужесточить законодательство о митингах.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Певец Олег Майами извинился за оскорбление Максима Фадеева
Певец Олег Майами извинился перед продюсером Максимом Фадеевым за оскорбления.
Обновлено в 03:47
Общество
Власти Москвы заявили о потерях бизнеса в дни митингов
Источник ТАСС в московской мэрии ранее оценивал потери бизнеса в более чем 106 млн руб. "Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн рублей 27 июля и 68,1 млн рублей 3 августа", — говорил собеседник агентства.
Обновлено в 08:04
Политика
Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами и заявил о нарушении своих прав.
Обновлено в 05:52
Общество
Британка купила щенка лабрадора с шестью лапами
Семья Сэлмон из Великобритании воспитывает необычного щенка лабрадора. Малышка родилась с шестью лапами.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
Обновлено в 06:40
Технологии
Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Стала известна зарплата космонавтов в России
Стоит отметить, что в пресс-службе сослались на зарплаты, указанные в «Положении о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».
Обновлено вчера в 10:57
Экономика
Росстат: В России резко подорожал черный хлеб
С января по июль 2019 года цена на хлеб и мучную продукцию выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия
Шилов опроверг информацию о повреждении картины в его галерее
Художник Александр Шилов опроверг ранее появившуюся информацию о повреждении картины стоимостью почти 10 млн рублей в его галерее в Москве.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море
Фрагменты истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, разбившегося во время тренировочного полета, обнаружили в Каспийском море.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Максим Галкин станцевал под дождём под песню Ротару
На записи Галкин, облачённый в светлые шорты и футболку, во дворе загородного дома танцует под дождём под песню Софии Ротару "Вот и лето прошло".
Обновлено в 06:26
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
Обновлено в 04:27
Политика
Эксперты перепроверят подписи за незарегистрированных кандидатов в МГД
Центризбирком привлек к перепроверке подписей, представленных незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, серьезную группу экспертов, заявила председатель комиссии Элла Памфилова на заседании рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов.
Обновлено в 05:09
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Происшествия
На мэра Туапсе завели дело о превышении и подлоге
Уголовное дело завели на мэра Туапсе. Владимир Зверев подозревается в служебном подлоге и превышении полномочий.
Обновлено в 08:10
Наука
Археологи Греции нашли останки колоссального доисторического корабля
Раскрыты итоги первого сезона исследований после обнаружения у побережья Греции древних затонувших кораблей.
Обновлено 07 августа в 10:54
Авто
Автовладельцы обвиняют Tesla в мошенничестве
Владелец электромобиля Tesla подал иск против производителя, обвиняя компанию в мошенничестве с сокращением запаса отдаваемой аккумуляторами энергии.
Обновлено в 05:33
Авто
Дизайнер создал гибрид УАЗа и Хаммер
Дизайнер постарался сохранить концептуальные элементы советской буханки, примеряв на нее брутальный кузов внедорожника с острыми углами.
Обновлено в 04:06