Футбол

УЕФА назначил арбитров на матч ЛЕ «Спартак» — «Тун»RT на русском 06:55

Главным арбитром встречи назначен шведский судья Боян Панджич. Его ассистентами будут Йоаким Амри Нильссон и Даниэль Густавссон, резервный рефери — Каспар Шеберг. Матч «Спартак» — «Тун» состоится 15 августа на «Открытие Арене» в Москве.
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Шведская бригада арбитров рассудит «Спартак» и «Тун»

Sport24.ru07:20

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УЕФА назначил арбитров на матч ЛЕ «Спартак» — «Тун»

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