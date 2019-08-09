Футбол
УЕФА назначил арбитров на матч ЛЕ «Спартак» — «Тун»RT на русском 06:55
Главным арбитром встречи назначен шведский судья Боян Панджич. Его ассистентами будут Йоаким Амри Нильссон и Даниэль Густавссон, резервный рефери — Каспар Шеберг. Матч «Спартак» — «Тун» состоится 15 августа на «Открытие Арене» в Москве.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
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