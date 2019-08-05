Футбол
УЕФА назначил арбитров на матч ЛЧ «Краснодар» — «Порту»RT на русском 06:29
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов обслужит немецкая бригада судей во главе с Тобиасом Штилером. Как сообщает официальный сайт УЕФА, встречу в Краснодаре между местным одноимённым клубом и португальским «Порту» обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером.
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