Футбол

УЕФА назначил арбитров на матч ЛЧ «Краснодар» — «Порту»RT на русском 06:29

Краснодар — Порту
7 августа
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов обслужит немецкая бригада судей во главе с Тобиасом Штилером. Как сообщает официальный сайт УЕФА, встречу в Краснодаре между местным одноимённым клубом и португальским «Порту» обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером.
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