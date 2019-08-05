Футбол

УЕФА назначил арбитров на матч ЛЧ «Краснодар» — «Порту»RT на русском 06:29

Краснодар — Порту
7 августа
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов обслужит немецкая бригада судей во главе с Тобиасом Штилером. Как сообщает официальный сайт УЕФА, встречу в Краснодаре между местным одноимённым клубом и португальским «Порту» обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Краснодар» и «Спартак» узнали имена арбитров на ближайшие матчи еврокубков

Вести.Ru08:11

«Краснодар» и «Порту» рассудят немцы

Евро-футбол.ру07:20

Немец Штилер рассудит «Краснодар» и «Порту» в матче квалификации Лиги чемпионов

ТАСС05:36

УЕФА назвал судей на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Порту»

Чемпионат05:58

Немец Штилер назначен главным арбитром матча «Краснодар» - «Порту»

Спорт-Экспресс05:41

УЕФА назначил арбитров на матч ЛЧ «Краснодар» — «Порту»

RT на русском06:29

Штилер обслужит матч квалификации Лиги чемпионов "Краснодар - "Порту"

РИА Новости05:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Обновлено в 05:25
Политика

Путин рассказал об ответе на производство РСМД в США

В случае подтверждения, что США начали производство ракет средней и меньшей дальности, РФ будет вынуждена приступить к разработке аналогичных систем, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации РСМД.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

МИД России призвал страны ООН объединиться по вопросу неразмещения оружия в космосе

"Российский документ даже не содержит призыва принять на себя обязательство по неразмещению первыми оружия в космосе, а лишь приглашает к рассмотрению возможности сделать это", - уточнили в министерстве.
Обновлено в 08:27
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Политика

Антикоррупционное бюро Украины завело дело после заявления Богдана

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что завело уголовное дело после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему предлагали взятку якобы в интересах мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Наркобарон из Бразилии притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы

Обновлено в 02:44
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено вчера в 10:53
Политика

В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях

Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Космос

Первый космонавт из ОАЭ угостит экипаж МКС национальными блюдами

В гостевой набор космического питания для первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов войдут три традиционных блюда - мадруба с курицей, салуна с жарким из ягнятины с овощами и вермишель с омлетом балалит.
Обновлено в 08:03
Футбол

«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома

Обновлено вчера в 16:48
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха

Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Экономика

Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка

В интернет утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который был слит с банком "Открытие" в начале 2019 года.
Обновлено в 06:22
Наука

Морские леопарды поделились друг с другом едой

Ученые выяснили, что морские леопарды делятся друг с другом едой, сообщается в журнале Polar Biology.
Обновлено в 04:40
Наука

112-летняя рыба побила рекорд долголетия

В общей сложности пять большеротых буйволов превзошли 100 лет, но 22-килограммовая самка, пойманная возле Пеликан-Рапидс, штат Миннесота, стала 112-летней рекордсменкой.
Обновлено в 01:36
Финансы

Юань достиг 11-летнего минимума из-за торговой напряженности

Офшорный юань упал до 7,0758 к доллару. Резкое падение юаня потянуло вниз многие валюты региона.
Обновлено в 02:25
Единоборства

Боксера Дадашева похоронили в Петергофе

В Петергофе проводили в последний путь боксера Максима Дадашева. 4 августа спортсмена похоронили в Петергофе.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии

Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

В Красноярском крае девочка погибла под винтом моторной лодки

В Красноярском крае от винта моторной лодки погибла девятилетняя девочка.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку вблизи российской базы в Сирии

В 12.15 мск самолет оказался напротив базы России в Тартусе. Ранее сообщалось, что самолет США провел разведку у берегов Крыма.
Обновлено в 06:39
Экономика

Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%

Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 09:17
Интернет

Instagram и WhatsApp решили переименовать

Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Экономика

Газпромбанк закрыл сделку со Сбербанком по продаже 51% ЦРТ

Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий» (ЦРТ), которая разрабатывает системы распознавания речи, говорится в сообщении Газпромбанка.
Обновлено в 08:11
Общество

Летняя погода вернется в Москву в среду

Малооблачная погода и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 7 августа, сообщили в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 08:15
Происшествия

Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане

Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Обновлено в 03:30
Общество

Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Общество

Вместо головы у скульптуры в доме Кирилловых появилась камера

Инсталляция называется "Пугало" В Санкт-Петербурге у скульптуры в доме Кирилловых вместо головы появилась камера уличного наблюдения.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Стрелявший по банкам житель Нижнего Тагила ранил ребенка в голову

Обновлено в 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное