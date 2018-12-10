Футбол

УЕФА назначил арбитра на матч Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА
Чемпионат
06:14

Реал — ЦСКА
12 декабря
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Главным арбитром встречи 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА назначен португалец Артур Диаш. Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций, помощниками главного арбитра будут Руй Тавареш и Паулу Соареш.
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