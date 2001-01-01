Футбол

УЕФА напомнил о голе Смертина в день рождения россиянинаМатч ТВ 05:43

УЕФА поздравил экс-игрока сборной России Алексея Смертина, которому 1 мая исполнилось 44 года. На русскоязычной странице европейского футбольного ведомства в Twitter опубликовано видео одного из голов россиянина в составе «Челси», который он забил в ворота «Порту» в 2004 году.
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УЕФА напомнил о голе Смертина в день рождения россиянина

Матч ТВ05:43

УЕФА напомнил о голе Смертина в день рождения россиянина

Sportbox.RU05:43

Алексей Смертин: «После работы с Моуриньо понял, что не смогу быть тренером»

Реальное время00:00

УЕФА поздравил Смертина с 44-летием

Спорт-Экспресс05:11
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Алексей Смертин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. В июле 2009 года объявил о завершении карьеры игрока. Выступал за сборную России, в 2004-2005 годах - её капитан. С 2009 по 2011 год - депутат 5 созыва Алтайского краевого законодательного собрания. В настоящее время советник Президента «Динамо», офицер РФС по вопросам борьбы с расизмом, директор РФС по региональной политике и международным отношениям.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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