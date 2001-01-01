Футбол
УЕФА напомнил о голе Смертина в день рождения россиянинаМатч ТВ 05:43
УЕФА поздравил экс-игрока сборной России Алексея Смертина, которому 1 мая исполнилось 44 года. На русскоязычной странице европейского футбольного ведомства в Twitter опубликовано видео одного из голов россиянина в составе «Челси», который он забил в ворота «Порту» в 2004 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Общество
В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня
Обновлено в 05:15
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Индии из-за взрыва полицейской машины погибли 15 человек
15 человек из военнизированной полиции погибли в результате взрыва машины в штате Махараштра, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 05:39
Здоровье
Ученые рассказали, как нужно отдыхать
Американские ученые рассказали, как людям нужно отдыхать. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:53
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Общество
Самарское издание объяснило штраф из-за отсутствия новостей в выходные
Роскомнадзор составил протокол на самарское онлайн-издание «Парк Гагарина» из-за отсутствия новостей в выходные, подтвердила РБК директор АНО «Парк Гагарина» Юлия Илларионова.
Обновлено в 05:05
Общество
Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве
Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:51
Политика
Мадуро ответил на слова Помпео о его побеге
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.
Обновлено вчера в 23:06
Спорт
Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире
Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено 29 апреля в 07:54
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны
Обновлено в 06:20
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в мае
Астрологи составили список знаков зодиака, представителей которых ждет везение в последнем месяце весны. Самым удачным май станет для Овнов.
Обновлено вчера в 00:35
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Футбол
«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева
Обновлено в 06:49
Политика
Зеленский встретился с главой УПЦ МП
Обновлено вчера в 14:46
Спорт
Михаил Коляда огласил тему новой произвольной программы
Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о выборе музыки для новой произвольной программы на сезон 2019/20.
Обновлено в 04:34
Политика
Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти
Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:02
Футбол
«Локомотив» ведет переговоры о переходе Смолова в другой клуб
«Локомотив» ведет переговоры с другими клубами о трансфере нападающего Федора Смолова.
Обновлено в 06:48
Политика
Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено вчера в 10:20
Футбол
«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ
В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:24
Единоборства
Кормье и Миочич проведут реванш в UFC 17 августа
Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье вновь встретится со Стипе Миочичем.
Обновлено в 02:24