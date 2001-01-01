УЕФА напомнил о голе Смертина в день рождения россиянинаМатч ТВ 05:43

УЕФА поздравил экс-игрока сборной России Алексея Смертина, которому 1 мая исполнилось 44 года. На русскоязычной странице европейского футбольного ведомства в Twitter опубликовано видео одного из голов россиянина в составе «Челси», который он забил в ворота «Порту» в 2004 году.

УЕФА напомнил о голе Смертина в день рождения россиянина

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