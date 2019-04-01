Футбол

УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибунРИА Новости 12:23

Киевское "Динамо" будет вынуждено частично закрыть трибуны на следующем домашнем матче в еврокубках из-за поведения своих болельщиков на игре Лиги Европы с греческим "Олимпиакосом", сообщается на сайте УЕФА. Матч состоялся 21 февраля в Киеве.
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Киевское «Динамо» наказан частичным закрытием трибун

Газета.Ru13:16

УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибун

РИА Новости12:23

УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибун домашнего стадиона

Sportbox.RU13:13

Киевское «Динамо» наказано УЕФА частичным закрытием трибун

Soccer.ru12:54

Киевское «Динамо» наказано частичным закрытием трибун на следующем домашнем матче в еврокубках

Советский спорт12:43

УЕФА наказал «Динамо» З двумя матчами без зрителей за расистские выкрики фанатов

Чемпионат13:31

УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибун домашнего стадиона

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