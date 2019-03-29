Футбол
УЕФА наказал «Шахтёр» за расистские выкрики болельщиковЕвро-футбол.ру 16:43
Стало известно наказание для донецкого "Шахтёра" за поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:2). Европейский футбольный союз предписал закрыть один сектор на ближайший еврокубковый матч.
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Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35
Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов
Обновлено 26 марта в 18:27
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено в 14:28
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Хоккей
КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Обновлено в 16:32
Здоровье
Операцию по пересадке почки донора с ВИЧ впервые провели в США
Команда хирургов университета Джонса Хопкинса провела первую в мире операцию по пересадке органа от донора с ВИЧ.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
Главой Центрального командования ВС США назначен Кеннет Маккензи
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в четверг объявил о назначении Кеннета Маккензи на должность главы Центрального командования ВС США.
Обновлено в 20:16
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено в 20:14
Политика
США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд
Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил «Известиям», что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 19:43
Наука
Ученые научили роботов «размножаться»
Обновлено в 20:30
Политика
В Кремле ответили на призыв Трампа выйти из Венесуэлы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг заявил, что двусторонние отношения России с другими государствами не должны беспокоить третьи страны.
Обновлено в 12:14
Политика
Президент Чехии разочарован отказом Украины договориться с РФ по Крыму
Как сообщает пражский телеканал Barrandov, президент Чехии Милош Земан высказал сожаления по поводу нежелания властей Украины договориться с Россией о получении компенсации за полуостров Крым.
Обновлено в 19:18
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева
Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.
Обновлено в 07:31
Общество
У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро
Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
Обновлено в 18:30
Политика
Путину доложили о задержании экс-полпреда Виктора Ишаева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о задержании бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева, которого обвиняют в хищении денег у «Роснефти», сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Норвегии в случае ЧП придется положиться на помощь России, пишут СМИ
Норвегия в случае чрезвычайных ситуаций будет вынуждена полагаться на помощь спасателей из России, пишет местная газета Klassekampen.
Обновлено в 22:01
Космос
Про устройство Галактики и бережном отношении к Земле рассказали детям в библиотеке Заходера
27 марта в Центральной детской библиотеке Бориса Заходера для воспитанников подготовительной группы детского сада «Эврика» прошло увлекательное виртуальное путешествие под названием «Про планеты, кометы и Муми-Тролля», приуроченное к Неделе детской книги, сообщила Королёвскому информагентству заведующая библиотекой Светлана Лисовенко.
Обновлено в 02:37
Политика
Трамп выбрал нового представителя Госдепа
Администрация президента США Дональда Трампа выбрала нового представителя Госдепартамента, передает MediaITE.
Обновлено в 18:35
Авто
В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей
Кроме эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».
Обновлено в 09:20
Авто
В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision
Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.
Обновлено в 06:55
Общество
Автошколы обязали согласовывать с ГИБДД учебные программы
С 7 апреля текущего года все основные программы по обучению водителей транспортных средств автошколы будут обязаны согласовывать с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 07:18
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей воды
Политика заселили в двухместную пустующую камеру еще не отремонтированного блока. Там нет горячей воды, зато есть телевизор.
Обновлено в 18:25
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.
Обновлено в 12:57
Авто
На заводе Ford во Всеволожске остановлен конвейер
В городе Всеволожске Ленинградской области завод совместного предприятия американского автопроизводителя Ford и отечественного ПАО «Соллерс» остановил конвейер до 2 апреля.
Обновлено в 11:45