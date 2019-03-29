Футбол

УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиковМатч ТВ вчера в 14:15

УЕФА объявил о санкциях в отношении "Шахтера" за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе "Металлист".
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У «Славии» в матче с «Челси» будут частично закрыты трибуны

Газета.Ru03:11

Матч «Славия» - «Челси» пройдет с частично закрытыми трибунами

Спорт-Экспресс02:52

УЕФА наказал «Шахтёр» закрытием трибун за расистские выкрики болельщиков

Чемпионатвчера в 15:03

УЕФА наказал «Славию» за поведение болельщиков

Sportbox.RU02:51

«Славия» по решению УЕФА сыграет с «Челси» с частично закрытыми трибунами

Sport24.ru02:18

УЕФА наказал «Славию» за поведение болельщиков

Матч ТВ02:51

«Лацио» наказан частичным закрытием трибун за расистское поведение фанатов

РИА Новостивчера в 14:58
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Авто

В Сети показали тизер Ford Escape

Обновлено вчера в 05:47
Армия и оружие

Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море

Черноморский флот взял на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Обновлено в 02:51
Автоспорт

Боттас на этапе «Формулы-1» в Бахрейне попробует повторить результат гонки в Австралии

Программа второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Бахрейна - стартует в пятницу двумя свободными практиками.
Обновлено вчера в 17:19
Общество

Минтруд предложил доплачивать россиянам за неудобный график, пишут СМИ

Предполагается, что специалисты предложат методики оценки повышенной нагрузки на здоровье сотрудников, чтобы впоследствии обязать работодателей учитывать ее влияние наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.
Обновлено в 02:48
Политика

Задержан бывший полпред президента в ДФО Ишаев

Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие

В США внесен проект о запрете поставок F-35 Турции из-за С-400

Обновлено вчера в 17:57
Политика

Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G

Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Единоборства

Хирн: следующим соперником Усика станет Такам

Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие

Новейший ЗРК «Сосна» успешно испытали

Обновлено в 02:29
Авто

Почти половина премиальных авто продается в Москве и Санкт-Петербурге

Обновлено вчера в 11:29
Экономика

Переходный период для вступления в силу новых норм, ухудшающих положение бизнеса, может составлять 2-3 года

Правительство приступило к разработке законопроекта о переходном периоде при принятии регуляторных норм, ухудшающих положение негосударственного бизнеса, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на пленарном заседании Красноярского экономического форума.
Обновлено в 02:46
Здоровье

В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака

В Москве с 1 апреля медики начнут применять новейшие лекарственные препараты для лечения рака, это так называемую таргетную терапию, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:25
Религия

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Политика

ЦИК назвал условие для нового обсуждения передачи мандата Грудинину

ЦИК РФ вновь может рассмотреть вопрос о передаче вакантного мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину, если только 139 человек, идущих перед ним в списке кандидатов от КПРФ, откажутся от предложенного им мандата, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.
Обновлено вчера в 11:56
Экономика

Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд

Автоконцерн Toyota подал заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб. в ближайшие 10 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 02:56
Авто

В России стартовали продажи новой Honda Pilot

Обновлено в 01:12
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщили РИА Новости в региональном филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:26
Политика

Тимошенко не намерена собирать майдан в случае поражения на выборах

Обновлено в 00:31
Энергетика

Минэнерго считает нецелесообразным дополнительное повышение НДПИ для нефтяников

Минэнерго РФ считает нецелесообразным дополнительное повышение НДПИ для нефтяных компаний с целью компенсации изменения демпфирующего механизма в рамках налогового манёвра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 02:34
Футбол

В «Спартаке» отреагировали на слова президента «Зенита» об аудитории

Коммерческий директор московского футбольного клуба «Спартак» Александр Атаманенко ответил президенту петербургского «Зенита» Александру Медведеву, который заявил, что у красно-белых нет такой обширной аудитории, как у клуба с берегов Невы.
Обновлено в 02:52
Здоровье

В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей

Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Политика

Дело в отношении ближайшего окружения Порошенко открыто незаконно

Генпрокуратура Украины заявила о ряде процессуальных нарушений при возбуждении дела в отношении ближайшего окружения президента страны Петра Порошенко о соучастии в хищениях миллиардов гривен.
Обновлено вчера в 16:16
Музыка

Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии

Обновлено вчера в 13:30
Политика

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Политика

США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 года

Украинские военные с 2014 года получили от Пентагона более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 01:30
Авто

Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России

Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Авто

Удлиненный Volkswagen T-Cross по цене Hyundai Creta появился у дилеров

Официальные продажи удлиненного кроссовера Volkswagen T-Cross начнутся в Китае только 11 апреля, но первые «товарные» автомобили уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 10:23
Хоккей

Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом» в Балашихе

Хоккеисты «Салавата Юлаева» сегодня вступят в борьбу полуфинала Кубка Гагарина. Команда накануне вечером улетела в подмосковную Балашиху.
Обновлено в 02:27
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