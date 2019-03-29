Футбол
УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиковМатч ТВ вчера в 14:15
УЕФА объявил о санкциях в отношении "Шахтера" за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе "Металлист".
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Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Обновлено вчера в 05:47
Армия и оружие
Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море
Черноморский флот взял на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Обновлено в 02:51
Автоспорт
Боттас на этапе «Формулы-1» в Бахрейне попробует повторить результат гонки в Австралии
Программа второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Бахрейна - стартует в пятницу двумя свободными практиками.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Минтруд предложил доплачивать россиянам за неудобный график, пишут СМИ
Предполагается, что специалисты предложат методики оценки повышенной нагрузки на здоровье сотрудников, чтобы впоследствии обязать работодателей учитывать ее влияние наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.
Обновлено в 02:48
Политика
Задержан бывший полпред президента в ДФО Ишаев
Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие
В США внесен проект о запрете поставок F-35 Турции из-за С-400
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Единоборства
Хирн: следующим соперником Усика станет Такам
Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
Новейший ЗРК «Сосна» успешно испытали
Обновлено в 02:29
Авто
Почти половина премиальных авто продается в Москве и Санкт-Петербурге
Обновлено вчера в 11:29
Экономика
Переходный период для вступления в силу новых норм, ухудшающих положение бизнеса, может составлять 2-3 года
Правительство приступило к разработке законопроекта о переходном периоде при принятии регуляторных норм, ухудшающих положение негосударственного бизнеса, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на пленарном заседании Красноярского экономического форума.
Обновлено в 02:46
Здоровье
В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака
В Москве с 1 апреля медики начнут применять новейшие лекарственные препараты для лечения рака, это так называемую таргетную терапию, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:25
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Политика
ЦИК назвал условие для нового обсуждения передачи мандата Грудинину
ЦИК РФ вновь может рассмотреть вопрос о передаче вакантного мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину, если только 139 человек, идущих перед ним в списке кандидатов от КПРФ, откажутся от предложенного им мандата, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.
Обновлено вчера в 11:56
Экономика
Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд
Автоконцерн Toyota подал заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб. в ближайшие 10 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 02:56
Авто
В России стартовали продажи новой Honda Pilot
Обновлено в 01:12
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщили РИА Новости в региональном филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:26
Энергетика
Минэнерго считает нецелесообразным дополнительное повышение НДПИ для нефтяников
Минэнерго РФ считает нецелесообразным дополнительное повышение НДПИ для нефтяных компаний с целью компенсации изменения демпфирующего механизма в рамках налогового манёвра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 02:34
Футбол
В «Спартаке» отреагировали на слова президента «Зенита» об аудитории
Коммерческий директор московского футбольного клуба «Спартак» Александр Атаманенко ответил президенту петербургского «Зенита» Александру Медведеву, который заявил, что у красно-белых нет такой обширной аудитории, как у клуба с берегов Невы.
Обновлено в 02:52
Здоровье
В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей
Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Политика
Дело в отношении ближайшего окружения Порошенко открыто незаконно
Генпрокуратура Украины заявила о ряде процессуальных нарушений при возбуждении дела в отношении ближайшего окружения президента страны Петра Порошенко о соучастии в хищениях миллиардов гривен.
Обновлено вчера в 16:16
Музыка
Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 года
Украинские военные с 2014 года получили от Пентагона более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 01:30
Авто
Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России
Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Авто
Удлиненный Volkswagen T-Cross по цене Hyundai Creta появился у дилеров
Официальные продажи удлиненного кроссовера Volkswagen T-Cross начнутся в Китае только 11 апреля, но первые «товарные» автомобили уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 10:23
Хоккей
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом» в Балашихе
Хоккеисты «Салавата Юлаева» сегодня вступят в борьбу полуфинала Кубка Гагарина. Команда накануне вечером улетела в подмосковную Балашиху.
Обновлено в 02:27