Футбол

УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиковSportbox.RU 14:15

УЕФА объявил о санкциях в отношении "Шахтера" за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе "Металлист".
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УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиков

Sportbox.RU14:15

УЕФА наказал «Шахтер» за проявление расизма на матче Лиги Европы

Sport24.ru15:30

УЕФА наказал «Шахтёр» закрытием трибун за расистские выкрики болельщиков

Чемпионат15:03

УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиков

Матч ТВ14:15

УЕФА наказал «Шахтер»

Soccer.ru15:44

УЕФА закроет трибуны стадиона «Шахтера» за расистские выкрики фанатов

Спорт-Экспресс13:48

«Лацио» наказан частичным закрытием трибун за расистское поведение фанатов

РИА Новости14:58
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Кино

Вышел первый трейлер мини-сериала «Чернобыль» от HBO

Обновлено в 13:29
Происшествия

В «Роснефти» прокомментировали задержание Ишаева

В "Роснефти" прокомментировали задержание бывшего вице-президента компании, экс-полпреда президента в ДФО и бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Технологии

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Футбол

Сын Киркорова прошел отбор в академию «Барселоны»

Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел отбор в футбольную академию "Барселоны", которая находится в Москве.
Обновлено в 12:58
Футбол

Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»

Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев".
Обновлено в 16:35
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Авто

В России начались продажи обновленного Honda Pilot

В России начались продажи обновленного кроссовера Pilot.
Обновлено в 09:54
Авто

Ford закрывает производство в России и почти уходит из страны

Сегодня компания Ford объявила, что закрывает производство в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге.
Обновлено вчера в 10:57
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено в 01:31
Политика

США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой

Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес

37-летняя Анна Курникова в бикини устроила танцы на столе

37-летняя спортсменка продемонстрировала подписчикам, в какой идеальной форме она находится через год после родов.
Обновлено в 11:35
Хоккей

КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.
Обновлено в 15:01
Кино

Анджелина Джоли станет супергероем Marvel

Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес

Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников

39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.
Обновлено в 07:30
Политика

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Общество

Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы

Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено в 11:13
Общество

OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»

Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

Ирина Аманти встала на защиту экс-возлюбленного Юлии Началовой

Обновлено в 09:05
Происшествия

В Китае мужчина подорвал себя у полицейского участка

Обновлено в 05:13
Происшествия

В Дагестане завели уголовное дело на сотрудников Пенсионного фонда

В отношении должностных лиц Пенсионного фонда по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено в 13:14
Политика

Коломойский попал в базу «Миротворца»

Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 14:30
Футбол

«Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу

«Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Происшествия

Абызова поместили в камеру без горячей воды и телевизора

Бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов помещен в картантин в пустую двухместную камеру.
Обновлено в 16:27
Экономика

«Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате

Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:53
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Обновлено вчера в 23:58
Спорт

Глазырина выиграла спринт на ЧР после дисквалификации

Обновлено в 04:37
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