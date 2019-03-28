Футбол
УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиковSportbox.RU 14:15
УЕФА объявил о санкциях в отношении "Шахтера" за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе "Металлист".
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
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Вышел первый трейлер мини-сериала «Чернобыль» от HBO
Обновлено в 13:29
Происшествия
В «Роснефти» прокомментировали задержание Ишаева
В "Роснефти" прокомментировали задержание бывшего вице-президента компании, экс-полпреда президента в ДФО и бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Футбол
Сын Киркорова прошел отбор в академию «Барселоны»
Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел отбор в футбольную академию "Барселоны", которая находится в Москве.
Обновлено в 12:58
Футбол
Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»
Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев".
Обновлено в 16:35
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Авто
В России начались продажи обновленного Honda Pilot
В России начались продажи обновленного кроссовера Pilot.
Обновлено в 09:54
Авто
Ford закрывает производство в России и почти уходит из страны
Сегодня компания Ford объявила, что закрывает производство в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге.
Обновлено вчера в 10:57
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено в 01:31
Политика
США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой
Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
37-летняя Анна Курникова в бикини устроила танцы на столе
37-летняя спортсменка продемонстрировала подписчикам, в какой идеальной форме она находится через год после родов.
Обновлено в 11:35
Хоккей
КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.
Обновлено в 15:01
Кино
Анджелина Джоли станет супергероем Marvel
Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников
39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.
Обновлено в 07:30
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Общество
Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы
Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено в 11:13
Общество
OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»
Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено в 13:27
Происшествия
В Китае мужчина подорвал себя у полицейского участка
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Дагестане завели уголовное дело на сотрудников Пенсионного фонда
В отношении должностных лиц Пенсионного фонда по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено в 13:14
Политика
Коломойский попал в базу «Миротворца»
Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 14:30
Футбол
«Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу
«Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Происшествия
Абызова поместили в камеру без горячей воды и телевизора
Бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов помещен в картантин в пустую двухместную камеру.
Обновлено в 16:27
Экономика
«Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате
Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:53
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Обновлено вчера в 23:58
Спорт
Глазырина выиграла спринт на ЧР после дисквалификации
Обновлено в 04:37