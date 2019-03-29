Футбол
УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиковМатч ТВ 14:15
УЕФА объявил о санкциях в отношении "Шахтера" за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе "Металлист".
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Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Политика
Хуану Гуайдо запрещено занимать госпосты в Венесуэле
В течение ближайших 15 лет лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо запрещено занимать государственные посты.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Чернобыль» от HBO
Обновлено в 16:41
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Хоккей
КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.
Обновлено в 15:01
Общество
У родственников и коллег главы «Ростеха» нашли виллы в Испании
У людей из окружения главы «Ростеха» Сергея Чемезова имеются виллы в поселке Сагаро на побережье в Испании.
Обновлено в 15:44
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Происшествия
При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек
Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке в четверг днем, составило шесть человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 07:43
Политика
Reuters: США ввели тотальный запрет на нефтяные сделки с Венесуэлой
Под запретом оказались даже те сделки, которые по условиям текущих санкций вроде бы разрешены.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок
Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Общество
Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график
В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также неудобный график.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Сыновья Кожевниковой приняли участие в модном показе Галины Юдашкиной
Кроме сыновей Кожевниковой, в дефиле бренда Yudashkin Kids также участвовали дочь Татьяны Навки, дети Филиппа Киркорова, Лиза Галкина и сын Яны Рудковской Саша Плющенко.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Обновлено в 16:32
Наука
Ученые научат роботов с ИИ размножаться и развиваться
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Испытания беспилотника «Охотник» могут продлиться до трех лет
«Первые летные испытания состоятся в этом году, продлятся они от одного до трёх лет в зависимости от результатов», — сказал представитель ОПК.
Обновлено в 08:43
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Авто
Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей
Обновлено вчера в 07:36
Общество
В Якутии мигрантам запретили работать в 33 сферах
Обновлено в 05:29
Общество
Абызова поместили в камеру без горячей воды и телевизора
Бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов помещен в картантин в пустую двухместную камеру.
Обновлено в 16:27
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Футбол
Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»
Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев".
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
МИД России предостерег Индию от участия в гонке вооружений в космосе
В МИД РФ считают, что действия Индии могут стать результатом деградации в области контроля над вооружениями, которую спровоцировала политика Соединенных Штатов.
Обновлено в 14:14
Транспорт
ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера
Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Технологии
В Петербурге откроется кофейня с искусственным интеллектом
ИА «Ореанда-Новости» В апреле в Петербурге будет открыта первая в России кофейня, в работе которой будут использоваться технологии искусственного интеллекта.
Обновлено в 08:48