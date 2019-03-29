Футбол
УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиковМатч ТВ вчера в 14:15
УЕФА объявил о санкциях в отношении "Шахтера" за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе "Металлист".
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«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
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Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров
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Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram
Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
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На своей странице в Facebook Гудков написал, что подал иск против нового закона, его автора – сенатора Андрея Клишаса и подписанта документа – вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
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