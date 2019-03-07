Футбол

УЕФА начал расследование в отношении «Манчестер Сити»Спорт-Экспресс 13:25

УЕФА начал расследование в отношении "Манчестер Сити" по подозрению в нарушении правил финансового fair play (FFP), информирует официальный сайт организации. Как отмечается, клуб подозревается в нарушениях, о которых ранее рассказывали СМИ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В «Манчестер Сити» прокомментировали расследование УЕФА на тему нарушения ФФП

Чемпионат15:45

«Манчестер Сити» отреагировал на расследование УЕФА в отношении клуба по поводу ФФП

RT на русском15:38

УЕФА начал расследование возможных нарушений «Ман Сити» ФФП

Sports.ru13:32

«Ман Сити» выступил с заявлением после того, как УЕФА начал расследование в отношении клуба

Sport24.ru14:20

«Манчестер Сити» опубликовал заявление относительно расследования УЕФА

Матч ТВ14:18

«Манчестер Сити»: «Приветствуем расследование УЕФА по финансовому фэйр-плей»

Спорт-Экспресс14:06

УЕФА будет расследовать финансовые нарушения «Манчестер Сити»

Газета.Ru13:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 21:43, Ашберн
Происшествия

В Первоуральске потушили крупный пожар в магазине

Обновлено в 20:45
Политика

Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС

В Каракасе обесточенными оказались несколько линий метрополитена. Без света остался и местный аэропорт Майкетия.
Обновлено в 20:22
Политика

Украинцы отказываются от газового отопления и переходят на дрова

Из-за высоких цен на газовое отопление жителям Украины приходится переходить на дрова.
Обновлено в 19:57
Политика

Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии

Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией.
Обновлено в 20:32
Политика

Суд приговорил Пола Манафорта к трем годам и 11 месяцам тюрьмы

Суд в Вирджинии приговорил бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа к 3 годам и 11 месяцам тюремного заключения за налоговое и банковское мошенничество, передает Reuters.
Обновлено в 19:10
Происшествия

В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные

Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
Обновлено в 12:55
Политика

Пять кандидатов в президенты Украины официально снялись с выборов

Пять кандидатов в президенты Украины в отведенный законом срок воспользовались правом сняться с предвыборной гонки.
Обновлено в 18:36
Космос

Илон Маск высоко оценил российскую ракету-носитель «Ангара»

Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что российские космические двигатели являются лучшими и дал высокую оценку ракете-носителю «Ангара».
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально объявили о расставании

Телеведущая и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально прокомментировали сообщения об их отношениях.
Обновлено в 17:07
Финансы

Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда

Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора.
Обновлено в 09:55
Общество

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".
Обновлено в 04:10
Политика

Путин поздравил женщин с Международным женским днем

Обновлено в 16:28
Политика

Тимошенко заявила о намерении встретиться с Путиным

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что намерена в случае победы на выборах встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Емельяненко оштрафовали и лишили водительских прав

Мировой суд в Кисловодске 7 марта назначил бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко наказание за отказ после ДТП пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 15:37
Политика

Российского посла вызвали в МИД Словакии

Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла в Братиславе Алексея Федотова в связи с комментарием посольства на статью в местной газете о «врагах России».
Обновлено в 13:49
Политика

Глава МИД Австрии захотела повторить танец с Путиным

Обновлено в 16:48
Политика

«Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в Крым

Обновлено в 13:50
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил об отсутствии планов размещать ракеты в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе.
Обновлено в 15:04
Политика

Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову обвинили в США в отмывании денег, а также в получении взятки в размере $865 млн.
Обновлено в 15:17
Авто

Продажи новых автомобилей в России упали в феврале

Напомним, что в январе-2019 годовой рост продаж новых авто составил лишь 0,6%, резко замедлившись с декабрьского подъема на 5,6%. Как отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, «первый раз почти за 2 года продажи в феврале показали хотя и маленькое, но снижение по сравнению с предыдущим годом».
Обновлено вчера в 06:20
Политика

Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено в 13:53
Общество

В МВД составили список потенциально опасных пород собак

Обновлено в 10:09
Политика

Россия и Сирия призвали ООН решить проблему лагеря «Эр-Рукбан»

Россия и Сирия призывают ООН указать США на «недопустимость существования» в мире мест, подобных лагерю «Эр-Рукбан».
Обновлено в 02:18
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Газпроме назвали полным аутом ситуацию с газопроводом в Приозерске

Член правления ПАО «Газпром» Сергей Прозоров устроил разнос подчинённым из-за ситуации со строительством газопровода в городе Приозерске Ленинградской области.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Предполагаемых убийц следователя Шишкиной задержали в Петербурге

Обновлено в 10:02
Авто

Мантуров посетил стенд Aurus на автосалоне в Женеве

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров побывал на международном автосалоне в Женеве, где посетил стенд автомобилей российской марки Aurus.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Россия и Индия подписали контракт на лизинг атомной подлодки

Россия и Индия подписали контракт на передачу в лизинг индийским военным на 10 лет российской атомной подлодки, сообщают СМИ со ссылкой на индийское оборонное ведомство.
Обновлено в 09:36
Политика

Володин прервал выступление Орешкина на правительственном часе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал правительственный час с участием главы Минэкономики Максима Орешкина.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия

В Подмосковье четверо неизвестных убили хозяина частного дома

В Щелковском районе Подмосковья четверо неизвестных ворвались в частный дом и напали на хозяев, сообщили 7 марта в областном главке МВД.
Обновлено в 20:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное