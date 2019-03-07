Футбол
УЕФА начал расследование в отношении «Манчестер Сити»Soccer.ru 13:38
УЕФА начал расследование в отношении "Манчестер Сити" по вопросам возможного нарушения "горожанами" правил финансового fair play. Расследование будет сосредоточено на нескольких предполагаемых нарушениях ФФП, о которых сообщалось в различных средствах массовой информации.
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Политика
Почти вся Венесуэла осталась без электричества из-за сбоя
Массовые отключения электричества зафиксированы в 21 из 23 штатов Венесуэлы, а также в столице страны Каракасе, сообщает газета El Nacional.
Обновлено в 18:49
Политика
Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова
Жители Украины вынуждены отказываться от газа из-за повышения тарифов в стране.
Обновлено в 22:41
Происшествия
В Первоуральске загорелся магазин на площади 1,8 тыс. кв. м
Пожар локализовали на площади 1,8 тыс. кв. м, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 20:06
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально объявили о расставании
Телеведущая и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально прокомментировали сообщения об их отношениях.
Обновлено в 17:07
Политика
Ле Пен заявила о катастрофических результатах санкций ЕС против РФ
Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL заявила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики.
Обновлено в 22:39
Политика
В Китае анонсировали визит Си Цзиньпина в Россию
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует совершить визит в Россию в 2019 году.
Обновлено в 22:17
Политика
Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»
Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено в 13:53
Политика
Суд вынес приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа
Федеральный судья штата Виргиния признал Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, виновным в мошенничестве и приговорил его к 47 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 19:24
Политика
Пентагон может лишить Илона Маска доступа к секретным данным
Как рассказал агентству представитель Пентагона, у Илона Маска есть доступ к секретным данным, потому что SpaceX занимается запусками военных спутников.
Обновлено в 22:55
Политика
Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив
Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.
Обновлено в 14:00
Хоккей
НХЛ. Павел Бучневич забросил две шайбы в ворота «Детройта»
"Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях уступил "Детройт Ред Уингз" в серии буллитов 2:3. Обе шайбы в составе проигравших забросил Павел Бучневич.
Обновлено в 22:31
Происшествия
В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные
Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
Обновлено в 12:55
Космос
Илон Маск оценил российскую ракету «Ангара»
Глава компании SpaceX написал в Twitter, что новая версия ракеты "Ангара" для многократного использования должна быть отличной.
Обновлено в 21:43
Наука
Ученые назвали опасность высокого уровня тестостерона
Исследователи Университета Нью-Йорка и Университета Гонконга рассказали об опасности, которую таит в себе высокий уровень тестостерона у мужчин.
Обновлено в 21:55
Армия и оружие
«Стягивают все силы НАТО»: эксперт о стратегии США в Арктике
Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что США создают в Арктике "атмосферу выдавливания" России.
Обновлено в 22:24
Происшествия
Берлускони снова стал фигурантом коррупционного дела
Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони проходит подозреваемым по делу о коррупции при вынесении решений одним из высших надзорных органов, сообщает агентство Agi.
Обновлено в 21:49
Политика
Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме
Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Политика
В США умер старейший член палаты представителей
В США в возрасте 95 лет умер старейший член палаты представителей Ральф Холл.
Обновлено в 19:05
Политика
На кресло президента Украины претендуют 39 кандидатов
В соответствии с итогами состоявшегося в ночь на пятницу, 8 марта, заседания ЦИК Украины, общее число зарегистрированных кандидатов на пост президента страны сократилось до 39 — пять кандидатов вышли из предвыборной гонки.
Обновлено в 19:14
Финансы
Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда
Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора.
Обновлено в 09:55
Политика
Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии
Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией.
Обновлено в 20:32
Общество
В МВД составили список потенциально опасных пород собак
Обновлено в 10:09
Политика
Путин поздравил женщин с 8 Марта
Обновлено в 18:55
Политика
МИД подтвердил задержание граждан США в Новороссийске
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила задержание граждан США в Новороссийске.
Обновлено вчера в 17:33
Финансы
Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам
Сообщается, что снижение составило от 0,04 п. п. до 0,5 п. п. Так, ставки по долларовым вкладам (базовые и онлайн) снизились на 0,04 п. п. и 0,15 п. п. соответственно, а по премиальным пакетам — на 0,25 п. п. Ставки депозитов в евро в сегменте "Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking снижены на 0,14 п. п. и 0,5 п. п. соответственно.
Обновлено в 12:14
Спорт
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на чемпионате мира
Российские биатлонисты Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов заняли четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Один из создателей «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию
Химика Владимира Углева, который был одним из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок», вызвали на допрос в полицию.
Обновлено в 10:10