Футбол
УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубковИзвестия 16:45
Английский клуб «Манчестер Сити» может быть отстранен от участия в еврокубках на один сезон по решению Следственной палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщила The New York Times.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
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Обновлено в 16:35
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В семье Алсу не просили засекречивать итоги проверки шоу «Голос»
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Обновлено вчера в 08:10
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Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
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Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра
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Обновлено в 09:57
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В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы
Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
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Обновлено в 14:34
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Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Политика
В Кремле назвали регионы с максимальным запросом на смену губернатора
В десятку губернаторов, за смену которых высказалось наибольшее количество жителей того или иного региона, вошли, в частности, Дмитрий Овсянников (Севастополь), Игорь Орлов (Архангельская область) и Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия).
Обновлено в 03:58
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ
В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл удивила поклонников фото с младенцем на руках
На руках модель держит младенца. При этом снимок был опубликован в День матери.
Обновлено в 11:39
Общество
Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багаже
Документ предполагает, что Россельхознадзор получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (продукцию животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.
Обновлено в 17:27
Футбол
«Празднуем всей семьей». Дзюба с сыновьями. Трогательное видео
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем Инстаграме опубликовал несколько видео, на котором запечатлен вместе со своими сыновьями во время празднования чемпионства на стадионе "Санкт-Петербург".
Обновлено в 15:31
Политика
Двое граждан РФ попросили политического убежища в Украине
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали россиян, которые незаконно пересекли государственную границу.
Обновлено в 17:51
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Футбол
Тайны ВАРа. Сколько стоят видеоповторы
В премьер-лиге в понедельник состоялось заседание рабочей группы по видеоповторам.
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Шоу-бизнес
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Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
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Политика
Савченко обвинила Порошенко в краже танков, кораблей и авиации
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Обновлено в 15:51
Хоккей
Канада вырвала победу над Словакией в матче ЧМ
Обновлено в 17:01
Общество
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Врач-косметолог Елена Кондрашова рассказала, какой продукт не стоит употреблять тем людям, у кого в роду были больные онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 14:00
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 0.52 мск биткоин дорожал на 13,62%, до 8,022 тысячи долларов.
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Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
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Проект TheTFJJ решил вывезти на прогулку с овцами гиперкар Ferrari LaFerrari. Редкий итальянский автомобиль получил по полной программе.
Обновлено в 04:20