УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубковИзвестия 16:45

Английский клуб «Манчестер Сити» может быть отстранен от участия в еврокубках на один сезон по решению Следственной палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщила The New York Times.

УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Экономика Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.

Шоу-бизнес В семье Алсу не просили засекречивать итоги проверки шоу «Голос» Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация о том, что отец девочки, бизнесмен Ян Абрамов якобы обратился к нидерландской компании Talpa, владеющей франшизой формата передач "Голос".

Кино Вышел тизер финальной серии «Игры престолов» В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».

Политика Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра 39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.

Культура «Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко В Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что программа главреда станции Сергея Доренко "Подъем" больше выходить в эфир не будет.

Политика Китай объявил ответные меры в торговой войне с США С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.

Политика Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Происшествия В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Общество Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».

Авто Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в РФ Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.

Политика В Кремле назвали регионы с максимальным запросом на смену губернатора В десятку губернаторов, за смену которых высказалось наибольшее количество жителей того или иного региона, вошли, в частности, Дмитрий Овсянников (Севастополь), Игорь Орлов (Архангельская область) и Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия).

Авто Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.

Шоу-бизнес Наоми Кэмпбелл удивила поклонников фото с младенцем на руках На руках модель держит младенца. При этом снимок был опубликован в День матери.

Общество Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багаже Документ предполагает, что Россельхознадзор получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (продукцию животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.

Футбол «Празднуем всей семьей». Дзюба с сыновьями. Трогательное видео Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем Инстаграме опубликовал несколько видео, на котором запечатлен вместе со своими сыновьями во время празднования чемпионства на стадионе "Санкт-Петербург".

Политика Двое граждан РФ попросили политического убежища в Украине Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали россиян, которые незаконно пересекли государственную границу.

Политика В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22 Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.

Футбол Тайны ВАРа. Сколько стоят видеоповторы В премьер-лиге в понедельник состоялось заседание рабочей группы по видеоповторам.

Шоу-бизнес Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.

Политика Савченко обвинила Порошенко в краже танков, кораблей и авиации «Очень хорошо, что Порошенко одел солдат в носки, штаны, камуфляж, форму, но очень плохо, что он при этом украл танки, корабли, авиацию», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на NewsOne.

Общество Продукт, который нельзя есть, если у кого-то из родных была онкология Врач-косметолог Елена Кондрашова рассказала, какой продукт не стоит употреблять тем людям, у кого в роду были больные онкологическими заболеваниями.

Экономика Биткоин за неделю подорожал на треть По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 0.52 мск биткоин дорожал на 13,62%, до 8,022 тысячи долларов.

Политика Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.