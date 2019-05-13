Футбол

УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубковГазета.Ru вчера в 15:40

Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times. По информации издания, английский клуб может быть дисквалифицирован за нарушение финансового фэйр-плей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» планирует потратить 200 млн фунтов на трансферы

Soccer.ru03:58

Следователи УЕФА потребуют отстранить «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов как минимум на год

Sport24.ruвчера в 15:45

УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Газета.Ruвчера в 15:40

«Манчестер Сити» может быть отстранён от участия в еврокубках на сезон

Чемпионатвчера в 15:17

Источник: «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков

Советский спортвчера в 14:45

СМИ: УЕФА хочет отстранить «Ман Сити» от еврокубков как минимум на сезон

РИА Новостивчера в 14:31

NY Times: следственная группа УЕФА потребует дисквалификации «Ман Сити» в ЛЧ минимум на сезон

Sports.ruвчера в 14:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
Общество

Учитель музыки в Южно-Сахалинске обозвала школьников дебилами

Обновлено в 03:52
Здоровье

В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением

Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона

Свидетель по делу футболистов Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова находится в коме в одной из больниц в городе Градец-Кралове.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем

В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Политика

Штаб Зеленского: Главы МИД и МВД покинут свои посты

Как сообщало EADaily, ранее она заявила, что сама готова занять этот пост, если таково будет желание нового президента.
Обновлено в 00:43
Культура

Стала известна программа Международного Славянского фестиваля «Театр+»

Сегодня в Брянске стартует Международный Славянский фестиваль "Театр+" (XXIV фестиваль "Славянские театральные встречи").
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео

В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Общество

В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному

Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Общество

В Госдуме предложили продлить «дачную амнистию» до 2022 года

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству внес на рассмотрение нижней палаты законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года и расширении ее действия.
Обновлено в 04:42
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Общество

Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах

Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Политика

Команда Зеленского открестилась от встречи с адвокатом Трампа

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что будущий глава государства не планировал встречаться с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, а о его визите в Киев узнал из СМИ.
Обновлено в 04:52
Политика

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 28 мая

Депутат Верховной рады Украины от фракции большинства "Народный фронт" Андрей Тетерук во вторник с группой коллег зарегистрировал проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 28 мая.
Обновлено в 04:28
Авто

Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России

Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Политика

Минюст США получил запрос о возвращении летчика Ярошенко в Россию

Минюст США получил и рассматривает запрос от России о возвращении на родину летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме.
Обновлено в 02:28
Авто

Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России

Сам рейтинг составлен на основе обращений клиентов, обратившихся за выплатой по КАСКО.
Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Избранником норвежской принцессы стал американский эзотерик

Обновлено в 03:37
Религия

В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь

Сегодня ночью губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Здоровье

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле

Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Экономика

Чистая прибыль «Полюса» по МСФО в I квартале выросла в 2,5 раза

Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в первом квартале 2019 года увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года в 2,5 раза и составила 34,78 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 02:06
Политика

Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США

Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

Рейс «Аэрофлота» подал сигнал бедствия по просьбе диспетчеров Белоруссии

Периодически российское ОРВД и службы управления движения других стран просят проводить подобную проверку, как в случае с рейсом Калининград — Москва, сказал РБК источник в крупной авиакомпании О том, что рейс "Аэрофлота" Калининград — Москва подал сигнал бедствия и готовится к посадке в Шереметьево, сообщил телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:14
Общество

Прокурор обнаружил нарушения в работе департамента Глацких

В документе говорится о многочисленных нарушениях законодательства в работе областного департамента молодежной политики, которым руководила скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких, и фонда «Золотое сечение».
Обновлено вчера в 13:19
Футбол

«ПСЖ» заинтересовался тремя игроками «Реала»

«ПСЖ» готовится к летнему трансферному окну. Парижане уже обратили внимание на троих футболистов мадридского «Реала».
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей

На северо-востоке Москвы неизвестный отобрал у мужчины пакет с крупной суммой денег. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:59
Авто

Renault Trucks готова показать полный модельный ряд электрогрузовиков

Renault Trucks представит полный модельный ряд электрогрузовиков серии Z.E. на 32-м Международном симпозиуме по электромобилям - EVS 32 в Лионе.
Обновлено в 03:56
Гаджеты

WhatsApp сообщил об уязвимости приложения

В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию 3:0 на ЧМ по хоккею

Россия - Чехия - 3:0 Матч против Чехии был для сборной России первым серьезным испытанием на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

«ЮТэйр» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10-часовую задержку рейса

Авиакомпанию "ЮТэйр" оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10-часовую задержку рейса в связи с неисправностью самолета, сообщает во вторник Уральская транспортная прокуратура.
Обновлено в 04:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное