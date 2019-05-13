Футбол
УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубковГазета.Ru 15:40
Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times. По информации издания, английский клуб может быть дисквалифицирован за нарушение финансового фэйр-плей.
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