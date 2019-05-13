УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубковГазета.Ru вчера в 15:40

Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times. По информации издания, английский клуб может быть дисквалифицирован за нарушение финансового фэйр-плей.

УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Политика В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2» Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Музыка Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети» Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.

Происшествия Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.

Экономика «Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра Что предполагалось построить для ВНХК Проект "Роснефти" по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.

Шоу-бизнес Юлия Салибекова крестила младшего сына Младший наследник появился на свет в конце прошлого года.

Шоу-бизнес Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.

Политика Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Политика Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.

Общество В Роструде рассказали о следующих длинных выходных Роструд напомнил россиянам, когда их ждут следующие продолжительные выходные.

Гаджеты Lenovo представила прототип ноутбука со складным экраном Lenovo представила прототип ноутбука ThinkPad со складным экраном на мероприятии Lenovo Transform в рамках конференции Accelerate 2019 во Флориде.

Политика В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина После прихода ко власти на Украине команды избранного президента республики Владимира Зеленского украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.

Происшествия В Казани школьник с пистолетом взял одноклассников в заложники Инцидент произошел сегодня, 13 мая, в гимназии №7 в городе Казань. По предварительной информации, школьнику 17 лет.

Авто Opel представил гибридный кроссовер на базе Grandland X Немецкий автопроизводитель представил новую модификацию модели Opel Grandland X, новинка получила название Hybrid4.

Политика Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.

Экономика Рост ВВП в Казахстане в январе-апреле составил 4% "В январе–апреле рост ВВП ускорился до 4%. В январе–марте он составлял 3,8%. Динамика обеспечена ускорением в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, а также стабильными темпами в строительстве и сельском хозяйстве", - сказал Даленов на заседании правительства.

Музыка Сергей Лазарев намерен привезти «Евровидение-2020» в Сочи «Евровидение» в следующем году следует провести в курортном Сочи, считает Сергей Лазарев.

Происшествия Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Эскалация торговой войны обрушила акции Tesla и других автопроизводителей Повторная эскалация торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем сильно ударила по акциям американского производителя электромобилей Tesla Inc. На Нью-Йоркской фондовой бирже ценные бумаги компании за день упали в цене на 5,22% и завершили день на уровне $227,01 за акцию.

Шоу-бизнес В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.