УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от Лиги чемпионовPravda.Ru 03:36

Выводы по делу будут представлены на этой неделе. "Манчестер Сити" обвиняют в финансовых махинациях. Клуб подозревают в том, что руководство предоставило ложные данные по выполнению правил финансового фэйр-плей в 2014 году, сообщает New York Times.

УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

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