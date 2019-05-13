Футбол
УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от Лиги чемпионовPravda.Ru 03:36
Выводы по делу будут представлены на этой неделе. "Манчестер Сити" обвиняют в финансовых махинациях. Клуб подозревают в том, что руководство предоставило ложные данные по выполнению правил финансового фэйр-плей в 2014 году, сообщает New York Times.
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Следователи УЕФА потребуют отстранить «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов как минимум на год
Sport24.ruвчера в 15:45
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