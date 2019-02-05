УЕФА может отметить правило выездного голаГазета.Ru вчера в 15:46

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсудит вопрос отмены правила выездного гола в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает "Советский спорт". Как информирует Kicker, исполком вынесет этот вопрос на обсуждение на заседании, которое состоится 6 февраля.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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